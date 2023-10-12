У Швеції вперше винесли обвинувальний вирок за спалення Корану

Про це пише BBC.

Раніше шведська прокуратура не висувала звинувачень проти подібних протестів, заявляючи, що ця акція підпадає під законодавство про свободу слова та самовираження.

Окружний суд Лінчепінга у центральній Швеції визнав 27-річного чоловіка винним у "агітації проти етнічної групи", заявивши, що його дії "націлені на мусульман, а не на іслам як релігію" і "навряд чи можна сказати, що їхня мета була об'єктивною і неупередженою дискусією".

У вересні 2020 року цей чоловік записав відеокліп біля собору Лінчепінга, на якому було показано, як він спалює на грилі загорнутий у бекон Коран, над яким прикріплено напис із принизливим зауваженням на адресу пророка Мухаммеда.