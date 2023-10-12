У Швеції вперше винесли обвинувальний вирок за спалення Корану
Чоловік, який спалив Коран у Швеції, вперше визнаний шведським судом винним у розпалюванні міжетнічної ненависті та засуджений до умовного терміну
Про це пише BBC.
Раніше шведська прокуратура не висувала звинувачень проти подібних протестів, заявляючи, що ця акція підпадає під законодавство про свободу слова та самовираження.
Окружний суд Лінчепінга у центральній Швеції визнав 27-річного чоловіка винним у "агітації проти етнічної групи", заявивши, що його дії "націлені на мусульман, а не на іслам як релігію" і "навряд чи можна сказати, що їхня мета була об'єктивною і неупередженою дискусією".
У вересні 2020 року цей чоловік записав відеокліп біля собору Лінчепінга, на якому було показано, як він спалює на грилі загорнутий у бекон Коран, над яким прикріплено напис із принизливим зауваженням на адресу пророка Мухаммеда.
- 21 січня у Стокгольмі під посольством Туреччини відбулася антитурецька акція, на якій скандальний активіст Расмус Паладан спалив Коран. МЗС Туреччини закликало розслідувати інцидент. 28 червня, в день початку мусульманського свята Курбан-байрам, влада Швеції знову дала дозвіл на проведення демонстрації, під час якої біля мечеті у Стокгольмі спалили копію Корану.
- 2 липня МЗС Ірану заявило, що не відправлятиме до Швеції нового посла на знак протесту проти спалення Корану в Стокгольмі.
- 15 липня поліція Стокгольма дала дозвіл на акцію протесту зі спаленням Біблії та Тори біля посольства Ізраїлю у Швеції. У кінці липня шведська поліція оголосила про проведення спецзаходів національного рівня через погіршення ситуації з безпекою та підвищення ризику терактів через спалення Корану.
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