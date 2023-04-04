У США не можуть підтвердити, що китайська повітряна куля могла зібрати дані з військових об'єктів
Білий дім і Пентагон не можуть підтвердити, що Китаю вдалося зібрати дані в режимі реального часу з повітряної кулі, коли вона пролітала над американськими військовими об'єктами
Про це повідомляє Reuters.
У Пентагоні та Білому домі заявили журналістам, що не можуть підтвердити цю версію. Експерти все ще аналізують уламки, зібрані з повітряної кулі після того, як її збили 4 лютого.
"Я не можу підтвердити, що в цей час була передача в режимі реального часу з повітряної кулі назад до Китаю", - сказала представник Пентагону Сабріна Сінгх, додавши, "це те, що ми зараз аналізуємо".
Раніше NBC News повідомляло, що Китай за допомогою своєї повітряної кулі зміг зібрати інформацію з кількох секретних військових об'єктів США.
- 3 лютого адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відкласти поїздку держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна після виявлення у своєму авіапросторі китайської повітряної кулі спостереження. У міністерстві закордонних справ КНР назвали появу кулі спостережень в повітряному просторі США форс-мажором.
- Вже у суботу, 4 лютого, США збили китайську "шпигунську кулю", яка пролітала над повітряним простором Південної Кароліни. На що міністерство закордонних справ КНР виголосило "сильне невдоволення і протест".
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