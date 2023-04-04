Про це повідомляє Reuters.

У Пентагоні та Білому домі заявили журналістам, що не можуть підтвердити цю версію. Експерти все ще аналізують уламки, зібрані з повітряної кулі після того, як її збили 4 лютого.

"Я не можу підтвердити, що в цей час була передача в режимі реального часу з повітряної кулі назад до Китаю", - сказала представник Пентагону Сабріна Сінгх, додавши, "це те, що ми зараз аналізуємо".

Раніше NBC News повідомляло, що Китай за допомогою своєї повітряної кулі зміг зібрати інформацію з кількох секретних військових об'єктів США.