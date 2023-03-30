У США сенатор-республіканець заблокував спробу повністю заборонити TikTok
Американський сенатор-республіканець Ренд Пол виступив проти повної заборони TikTok у США, заблокувавши прискорене ухвалення відповідного законопроєкту
Про це пише Reuters.
"Слід остерігатися тих, хто використовує страх, аби схилити американців до відмови від наших свобод. Кожне обвинувачення щодо збору даних TikTok можна зробити й щодо наших власних великих технологічних компаній", - сказав він.
Інший сенатор-республіканець, Джош Хоулі, домагався одностайної згоди щодо законопроєкту про заборону TikTok. "Це захищає американський народ і посилає сигнал комуністичному Китаю, що ви не можете нас купити", - сказав Хоулі, додавши, що застосунок шпигує за американцями.
"Якщо республіканці хочуть постійно програвати вибори протягом цілого покоління, вони повинні прийняти цей законопроєкт про заборону TikTok - соціальної мережі, якою користуються 150 мільйонів людей, переважно молодих американців", - заявив Ренд Пол у Сенаті. "Ми справді хочемо наслідувати китайські заборони на свободу слова? Ми хочемо бути схожими на Китай і забороняти висловлювання, яких ми боїмося?"
- 13 грудня стало відомо, що в обидві палати конгресу США внесли законопроєкт про заборону TikTok. Вже 14 грудня Сенат США одноголосно схвалив законопроєкт, який забороняє використання соцмережі TikTok на телефонах та електронних пристроях федерального уряду.
- 28 грудня на всіх офіційних пристроях палати представників США заборонили використання китайського відеододатка TikTok.
- 6 січня TikTok зупинив процес найму консультантів, які б допомогли компанії реалізувати потенційну угоду про безпеку зі Сполученими Штатами.
- Вже наприкінці січня сенатор США запропонував повністю заборонити в країні TikTok. А законопроєкт про повну заборону TikTok на національному рівні планували внести на розгляд.
- 22 березня гендиректор соцмережі заявив, що у США законодавці збирають підписи для того, щоб надати Джо Байдену повноваження заборонити TikTok в країні. У компанії кажуть, що через це "настав вирішальний момент".
- 25 березня у комітеті з енергетики та торгівлі палати представників Конгресу США 23 березня відбулися слухання, у яких взяв участь генеральний директор TikTok Чу Шоу Цзи.
- У США заявили, що влада Китаю має доступ до даних користувачів соціальної мережі TikTok, їх можуть використовувати з метою шпигунства.
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