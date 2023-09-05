У США відреагували на активізацію переговорів РФ та КНДР щодо військової співпраці

Про це повідомляє CNN.

Як заявив заступник офіційного представника Держдепартаменту США Ведант Пател, переговори щодо зброї між Росією та Північною Кореєю "активно просуваються" після повідомлень про те, що Кім Чен Ин зустрінеться в Росії з Володимиром Путіним.

"Минулого місяця міністр оборони Росії Сергій Шойгу вирушив до КНДР, щоб спробувати переконати Пхеньян продавати артилерійські боєприпаси Росії, і ми маємо інформацію, що Кім Чен Ин очікує, що ці переговори призведуть до успіху", - сказав Пател.

Держдеп закликав Північну Корею дотримуватись взятого на себе публічного зобов'язання не постачати і не продавати зброю Росії.

Пател додав, що примітно, що через санкції США РФ "була змушена відчайдушно шукати по всьому світу" зброю, яку можна було б використати у війні в Україні.