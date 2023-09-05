У США відреагували на активізацію переговорів РФ та КНДР щодо військової співпраці
Держдепартамент США закликав Північну Корею припинити переговори з Росією щодо зброї після повідомлень про майбутню зустріч очільників обох держав
Про це повідомляє CNN.
Як заявив заступник офіційного представника Держдепартаменту США Ведант Пател, переговори щодо зброї між Росією та Північною Кореєю "активно просуваються" після повідомлень про те, що Кім Чен Ин зустрінеться в Росії з Володимиром Путіним.
"Минулого місяця міністр оборони Росії Сергій Шойгу вирушив до КНДР, щоб спробувати переконати Пхеньян продавати артилерійські боєприпаси Росії, і ми маємо інформацію, що Кім Чен Ин очікує, що ці переговори призведуть до успіху", - сказав Пател.
Держдеп закликав Північну Корею дотримуватись взятого на себе публічного зобов'язання не постачати і не продавати зброю Росії.
Пател додав, що примітно, що через санкції США РФ "була змушена відчайдушно шукати по всьому світу" зброю, яку можна було б використати у війні в Україні.
- У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся зокрема зі своїм північнокорейським колегою.
- На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.
- 18 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.
- 31 серпня США запровадили санкції проти двох громадян РФ через розробку для КНДР зброї масового знищення і балістичних ракет.
- На початку вересня ЗМІ писали, що Кім Чен Ин планує приїхати до Путіна і обговорити постачання РФ зброї для війни в Україні.
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