У США відреагували на погрози Росії Литві

Про це заявив речник державного департаменту США Нед Прайс.

"Зобов'язання НАТО перед Литвою "залізні", і наша відданість п'ятій статті (напад на одного члена альянсу означає напад на всіх) - непорушна", - заявили в Держдепі, коментуючи конфлікт двох країн.

17 червня у "Литовській залізниці" повідомили "Калінінградську залізницю", що припиняють пропускати транзитні потяги з товарами, що потрапили під санкції Євросоюзу. Литовська сторона пояснила заборону отриманням роз'яснень від Єврокомісії про те, що транзит товарів, заборонених для ввезення до ЄС, стане порушенням санкцій. Заборона торкнулася від 40 до 50% номенклатури вантажів, що перевозилися між Калінінградською областю та іншими регіонами РФ.

У держдумі РФ натомість пригрозили Литві негайно "вдатися до самозахисту". Росія відразу ж ініціювала військовий збір в Калінінградській області ракетних та артилерійських підрозділів.

20 червня в МЗС РФ викликали тимчасову повірену у справах Литви Віргінію Умбрасене. Їй було заявлено "рішучий протест" і висунуто вимогу про "негайне скасування рестрикцій", повідомило російське зовнішньополітичне відомство. Також в МЗС РФ викликали посла Євросоюзу в Росії Маркуса Едерера.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb