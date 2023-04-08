Про це Луганська обласна військова адміністрація повідомляє у facebook.

"Вже повідомлялося, що у Новопскові чоловіків направляють на медичний огляд. Тепер чергова хвиля мобілізації охопила Старобільщину, де повістки знаходять власників на вулицях міста", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що у Лисичанську в районі склозаводу загарбники обстежили будинки, виявили порожні й туди заселяють як військових РФ, так й інших гастролерів, які думають, що приїздять на допомогу. Ними зайняті вже практично всі будинки.

Читайте також: Пропаганда РФ активізувала поширення фейків про повістки та призов в Україні, - Маляр

У Луганській ОВА також повідомляють, що в Сєвєродонецьку людям щодня обіцяють якісь соціальні виплати, у тому числі й за пошкоджене майно.

"Перша проблема - не зібрати документи, а здати їх. Бо приймають, коли хочуть та в кого хочуть. Друга - відсутність грошей ще з Нового року. Минуло понад три місяці. Але напередодні так званих «перших виборів» і не таке пообіцяєш", - зазначається у дописі.