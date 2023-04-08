У тимчасово окупованому росіянами Старобільську чоловіки отримують повістки
У тимчасово захопленому російською армією Старобільську Луганської області чоловіки отримують повістки
Про це Луганська обласна військова адміністрація повідомляє у facebook.
"Вже повідомлялося, що у Новопскові чоловіків направляють на медичний огляд. Тепер чергова хвиля мобілізації охопила Старобільщину, де повістки знаходять власників на вулицях міста", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що у Лисичанську в районі склозаводу загарбники обстежили будинки, виявили порожні й туди заселяють як військових РФ, так й інших гастролерів, які думають, що приїздять на допомогу. Ними зайняті вже практично всі будинки.
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У Луганській ОВА також повідомляють, що в Сєвєродонецьку людям щодня обіцяють якісь соціальні виплати, у тому числі й за пошкоджене майно.
"Перша проблема - не зібрати документи, а здати їх. Бо приймають, коли хочуть та в кого хочуть. Друга - відсутність грошей ще з Нового року. Минуло понад три місяці. Але напередодні так званих «перших виборів» і не таке пообіцяєш", - зазначається у дописі.
- 30 березня у звіті Міноборони Великої Британії повідомлялося, що російське командування хоче розгорнути мобілізаційну кампанію додаткових 400 тис. військових: однак для їхньої бойової потужності бракує техніки та боєприпасів.
- Однак, 31 березня стало відомо, що Російське Міноборони запевняє, що не планує другої хвилі мобілізації, оскільки нібито вистачає призваних осіб раніше та добровольців.
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