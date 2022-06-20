У тимчасово окупованому Старобільську окупанти зібралися відновити колгосп, - розвідка
У Старобільську Луганської області російські окупанти намагаються зігнати всіх місцевих аграріїв до колгоспу
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
"У тимчасово окупованому Старобільську Луганської області окупаційна влада проводить "інвентаризацію" обладнання місцевих аграрних компаній. Рашисти пояснюють, що кінцева мета цих дій – створення "нового сільськогосподарського підприємства, за принципом колективного господарства", - інформують розвідники.
Згідно з повідомленням, колишнім працівникам місцевих підприємств пояснюють, що в разі повернення на роботу, їхня заробітна плата не перевищуватиме 10 тис. російських рублів (менш як 5 тис. гривень). "Ті, хто погодиться на такі умови, мають повернутися на робочі місця до червня і прийняти російське громадянство до вересня", - йдеться у повідомленні ГУР МОУ.
- 20 червня віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що російські окупанти депортували на територію РФ 1,2 млн громадян України.
- На Харківщині у лісі під Ізюмом переховуються майже 200 окупантів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.41
Купівля 34.41Продаж 35.22
-
EUR
Купівля 35.95Продаж 37.14
- Актуальне
- Важливе