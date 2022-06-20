Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"У тимчасово окупованому Старобільську Луганської області окупаційна влада проводить "інвентаризацію" обладнання місцевих аграрних компаній. Рашисти пояснюють, що кінцева мета цих дій – створення "нового сільськогосподарського підприємства, за принципом колективного господарства", - інформують розвідники.

Згідно з повідомленням, колишнім працівникам місцевих підприємств пояснюють, що в разі повернення на роботу, їхня заробітна плата не перевищуватиме 10 тис. російських рублів (менш як 5 тис. гривень). "Ті, хто погодиться на такі умови, мають повернутися на робочі місця до червня і прийняти російське громадянство до вересня", - йдеться у повідомленні ГУР МОУ.

20 червня віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що російські окупанти депортували на територію РФ 1,2 млн громадян України.

На Харківщині у лісі під Ізюмом переховуються майже 200 окупантів.

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