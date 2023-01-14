У цій війні головну роль грає Китай, - американський політолог Юнус

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Сьогодні в Росії все тріщить по швах, але вони й далі триматимуться, скільки буде можливо. Я точно знаю, що Путін ітиме у цьому питанні до кінця. Інша річ – як на це реагуватимуть інші. Може, останні кадрові перестановки для того і зроблені, аби у такий спосіб можна буде щось зробити. Можливо, на певний час його приберуть, а хтось інший прийде на його місце, щоб створити видимість того, наче РФ готова піти на якісь переговори", - зазначив американський політолог.

Раміс Юнус підкреслив, що у РФ криза йде однозначно, і це видно неозброєним оком, тому що у них немає "підживлення".

"Тут головну роль грає Китай, бо якби він став на бік Росії, тоді ситуація була б іншою. Але Китай дрейфує зовсім в інший бік, його така жорстка нейтральність усе ближче до США, тому уважно стежте найближчими днями за візитом делегації Блінкена (держсекретар США – ред.) до Пекіна. І, до речі, новий міністр іноземних справ Китаю – це колишній посол Китаю у США. Тож, тональність МЗС останнім часом дуже різко міняється у бік лояльності та м’якості щодо Заходу, а також у бік певного віддалення від тієї самої Росії. Виходячи з розуміння того, в якому стані перебуває Росія, ми маємо відповідно реагувати на всі ті інформаційні питання, які чуємо", - зауважив Юнус.

2 січня держсекретар США Ентоні Блінкен привітав нового очільника МЗС Китаю, обговорили відносини між країнами

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