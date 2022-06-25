У Варшаві пройде українсько-польський парад на підтримку ЛГБТ+ спільноти, - Reuters

Про це передає Reuters.

"Росія відмовила нам у праві, за яке ми боролися роками, Росія відмовила нам у Прайді, нашому марші рівності, який ми проводимо щороку з 2012 року в Києві.Тому ми маршуємо у Варшаві", – сказав Ленні Емсон, виконавчий директор KyivPride.

Зазначається, що, під час спільного маршу гордості у Варшаві, поляки та українці вимагатимуть припинення дискримінації щодо ЛГБТ+-спільноти та захистити свободу та рівність.

Щорічний прайд-марш в українській столиці Києві було скасовано через вторгнення Росії, що змусило ЛГБТ+-спільноту у Варшаві об’єднатися зі своїми колегами в Україні для організації заходу в польській столиці.

"Люди, які готові померти, захищаючи Україну, мають право бути рівними. Ми разом відзначимо те, що ми країна, де поважають права людини. У нас є свобода", - сказав київський ЛГБТ-активіст Тимур Левчук.

Оскільки багато ЛГБТ+ людей в Україні підписалися на боротьбу за свою країну, активісти висловили сподівання, що війна допоможе зруйнувати упередження й мати громадянські спілки.

Торік ЛГБТ-прайди розпочалися 24 липня з Кривого Рогу. Під час нього спікерка Кривбас Прайду і координаторка Amnesty International Ukraine Дзвенислава Щерба наголосила на тому, що сексуальну орієнтацію неможливо пропагувати, людина вже є гомосексуальною, бісексуальною або це може бути трансгендерна людина. "Коли ми говоримо про Прайд, перш за все, мова йде про захист прав людини", - підкреслила вона.

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