У Зеленського ідея фікс - знищити Порошенка політично, - політолог Гарань

Про це він заявив у ефірі програми "ПолітКлуб Віталія Портнікова".



"Міжнародні ЗМІ питають: "Що там у вас відбувається? Що там за політична криза? Чому ви такі роз'єднані перед загрозою путінської агресії". Я намагаюсь їм пояснити, що ми демократія, у нас іде політична боротьба, що це не Янукович і йде боротьба прокурорів з адвокатами. Все одно доводитьсся говорити, що це вибіркове правосуддя, що в цьому немає логіки, що єдина логіка в тому, щоб спробувати вбити рейтинги Порошенка в умовах падіння рейтинг Зеленського", - сказав Гарань



На його думку, ефект буде зворотнім.



"Кілька відсотків Порошенку це додасть. Друга причина, крім цієї раціональної, - це психологічна. У президента Зеленського з моменту обрання є ця ідея фікс, що треба знищити Порошенка. Іноді важко пояснити, звідки взялась ця ідея. Для чого вести цю боротьбу на знищення? Цьому немає раціонального пояснення. Ми цим показуємо Путіну, що можна спробувати зробити внутрішню дестабілізацію. Слава богу, це не вдалось зробити 17 січня", - підсумував політолог.



Нагадаємо, 20 грудня 2021 року ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду.

17 січня Порошенко прилетів до України. З аеропорту він поїхав до Печерського райсуду Києва, де на 11:00 було заплановано засідання з обрання йому запобіжного заходу в кримінальній справі про державну зраду.

Печерський райсуд Києва обрав лідеру "ЄС" Петру Порошенку запобіжний захід у справі про державну зраду у вигляді особистого зобов'язання.

Офіс генерального прокурора України вніс апеляційну скаргу на рішення суду про запобіжний захід у справі про державну зраду п'ятому президенту України Петру Порошенку.