Удари по інфраструктурі не повинні залишатися безкарними, - Макрон про атаку РФ по Україні 23 листопада
Президент Франції Емманюель Макрон вважає ракетні удари РФ по території України воєнним злочином, який не має залишатися безкарним
Про це він написав у twitter.
"Сьогодні (23 листопада, - ред.) були масовані обстріли України, внаслідок чого більша частина країни залишилася без води та електрики. Будь-який удар по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином і не повинен залишатися безкарним", - наголосив Макрон.
- Вночі, 23 листопада, російські війська обстріляли Вільнянськ на Запоріжжі. Ракети влучили в пологове відділення місцевої лікарні. Зеленський відреагував на обстріли.
- Удень 23 листопада на Дніпропетровщині та Полтавщині працювала ППО.
- Проте окупанти влучили в об'єкт інфраструктури та двоповерховий будинок у Києві, також росіяни обстріляли житловий будинок у Вишгороді. Постачання води призупинили у Києві.
- Того ж дня після чергового удару по об'єктах енергетики по всій Україні місто Хмельницький повністю залишилося без електроенергії. У Харкові через відсутність електропостачанням зупинився метрополітен та весь електротранспорт.
- Також через ворожу атаку на Заході України виникли перебої з електропостачанням.
- Загалом сили ППО збили 51 крилату ракету з 70 та 5 дронів-камікадзе, які атакували територію України.
- Того ж дня у своїй промові на засіданні Радбезу президент України закликав ООН засудити ракетні удари росіян по енергетичній інфраструктурі.
- А заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло наголосила на відповідальності Росії за обстріл об’єктів цивільної інфраструктури в Україні. Вони можуть призвести до гуманітарної катастрофи. РФ має відповідати за це.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.78
Купівля 39.78Продаж 40.46
-
EUR
Купівля 40.11Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе