Про це він написав у twitter.

"Сьогодні (23 листопада, - ред.) були масовані обстріли України, внаслідок чого більша частина країни залишилася без води та електрики. Будь-який удар по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином і не повинен залишатися безкарним", - наголосив Макрон.

Вночі, 23 листопада, російські війська обстріляли Вільнянськ на Запоріжжі. Ракети влучили в пологове відділення місцевої лікарні. Зеленський відреагував на обстріли.

Удень 23 листопада на Дніпропетровщині та Полтавщині працювала ППО.

Проте окупанти влучили в об'єкт інфраструктури та двоповерховий будинок у Києві, також росіяни обстріляли житловий будинок у Вишгороді. Постачання води призупинили у Києві.

Того ж дня після чергового удару по об'єктах енергетики по всій Україні місто Хмельницький повністю залишилося без електроенергії. У Харкові через відсутність електропостачанням зупинився метрополітен та весь електротранспорт.

Також через ворожу атаку на Заході України виникли перебої з електропостачанням.

Загалом сили ППО збили 51 крилату ракету з 70 та 5 дронів-камікадзе, які атакували територію України.

Того ж дня у своїй промові на засіданні Радбезу президент України закликав ООН засудити ракетні удари росіян по енергетичній інфраструктурі.

А заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло наголосила на відповідальності Росії за обстріл об’єктів цивільної інфраструктури в Україні. Вони можуть призвести до гуманітарної катастрофи. РФ має відповідати за це.

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