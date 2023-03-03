Угорщина відклала ратифікацію заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО

Про це повідомляє АР.

Голосування по цьому питанню перенесене до сесії, що починається 20 березня. Заявки Швеції та Фінляндії на приєднання до Північноатлантичного альянсу схвалили всі країни-члени, крім Туреччини та Угорщини.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що підтримує вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, але звинуватив уряди цих країн у поширенні "відвертої брехні" про Угорщину, пояснивши цим сумніви парламентарів від його партії щодо ратифікації заявок.

В інтерв'ю 24 лютого Орбан анонсував візит угорської парламентської делегації до Швеції та Фінляндії для отримання "роз'яснень" з таких питань до винесення ратифікації заявок на голосування.