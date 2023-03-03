Угорщина відклала ратифікацію заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО
Парламент Угорщини відклав голосування щодо ратифікації заявок Швеції та Фінляндії на членство в НАТО
Про це повідомляє АР.
Голосування по цьому питанню перенесене до сесії, що починається 20 березня. Заявки Швеції та Фінляндії на приєднання до Північноатлантичного альянсу схвалили всі країни-члени, крім Туреччини та Угорщини.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що підтримує вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, але звинуватив уряди цих країн у поширенні "відвертої брехні" про Угорщину, пояснивши цим сумніви парламентарів від його партії щодо ратифікації заявок.
В інтерв'ю 24 лютого Орбан анонсував візит угорської парламентської делегації до Швеції та Фінляндії для отримання "роз'яснень" з таких питань до винесення ратифікації заявок на голосування.
- Раніше розвідка Швеції заявила про військову загрозу країні з боку РФ.
- Фінляндія розпочала будівництво паркану на кордоні з РФ і схвалила законопроєкт про вступ країни до НАТО.
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