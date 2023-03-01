Парламент Фінляндії підтримав законопроєкт про вступ країни у НАТО
У середу, 1 березня, парламент Фінляндії схвалив законопроєкт про вступ країни до НАТО. Всього було 184 голоси "за" та 7 - "проти"
Про це йдеться на урядовому сайті.
Зазначається, що один депутат від голосування утримався, а 7 були відсутні.
Результат голосування під час пленарного засідання, на якому парламент Фінляндії проголосував за вступ Фінляндії до НАТО в Гельсінкі, Фінляндія, 1 березня 2023 р. Фото: Reuters
Акт, прийнятий парламентом, буде поданий на затвердження президенту Фінляндії. Глава держави має прийняти рішення про підтвердження протягом трьох місяців після подання акта.
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