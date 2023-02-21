Парламент Фінляндії почав обговорення законодавства про вступ у НАТО

Про це повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Відомо, що минулого тижня Комітет у закордонних справах висловився на користь вступу Фінляндії до НАТО. Сьогодні питання розглядають у першому читанні на пленарному засіданні.

Очікується, що законодавство про членство в НАТО ухвалять протягом цього парламентського терміну.