Парламент Фінляндії почав обговорення законодавства про вступ у НАТО
Парламент Фінляндії розпочав обговорення законодавства про вступ у НАТО у вівторок, 21 лютого
Про це повідомляє телерадіокомпанія Yle.
Відомо, що минулого тижня Комітет у закордонних справах висловився на користь вступу Фінляндії до НАТО. Сьогодні питання розглядають у першому читанні на пленарному засіданні.
Очікується, що законодавство про членство в НАТО ухвалять протягом цього парламентського терміну.
- 18 травня, Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.
- 28 червня, перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді, Анкара погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.
- 29 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про офіційне запрошення Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу.
- 21 січня у Стокгольмі під посольством Туреччини відбулася антитурецька акція, на якій скандальний активіст Расмус Палудан спалив Коран. МЗС Туреччини закликало розслідувати інцидент.
- Пізніше Фінляндія оголосила, що не виключає розгляд членства в НАТО без прив'язки до Швеції, хоча обидві країни одночасно подали заявки на вступ у липні 2022 року.
- 11 лютого стало відомо, що президент Фінляндії Саулі Нііністьо вірить, що Фінляндія та Швеція зможуть стати повноправними членами НАТО ще до липневого саміту НАТО у Вільнюсі.
- Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Туреччину та Угорщину без подальших зволікань ратифікувати заявки Фінляндії та Швеції на вступ в НАТО.
- 19 лютого міністр оборони Фінляндії Мікко Савола заявив, що його країна приєднається до НАТО без Швеції, якщо Туреччина заблокує заявку Стокгольма.
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