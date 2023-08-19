Про це повідомив угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан, пише Associated Press.

Під час виступу на церемонії відкриття нового заводу з виробництва бойового обладнання у Залаегерсегу Орбан зазначив, що безпілотники будуть вироблятися у співпраці з ізраїльською компанією UVision, яка займається оборонними технологіями, і з німецьким партнером, назву якого він не уточнив.

"Якби я почув про країну, яка виробляє та розробляє військову техніку разом із німцями та ізраїльтянами, я б двічі подумав, чи не зв’язуватися з ними, і це хороша новина для кожного угорця", - сказав він.

Зазначається, що Угорщині належить 49% акцій заводу бойових машин німецької військово-технічної компанії Rheinmetall.

На церемонії Орбан також заявив, що незабаром розпочнеться робота в іншій інвестиції Rheinmetall у Центральній Угорщині, яка, за його словами, стане "однією з найсучасніших фабрик боєприпасів у Європі".

Орбан також відзначив, що цьогоріч Угорщина як член НАТО виконає очікування Альянсу щодо того, щоб країни-члени витрачали щонайменше 2% свого ВВП на оборону.