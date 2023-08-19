Угорщина вироблятиме бойові безпілотники разом з Ізраїлем та Німеччиною
Угорщина підписала угоду щодо виробництва бойових безпілотників у співпраці з ізраїльськими та німецькими компаніями у рамках зусиль щодо розвитку та модернізації військової та оборонної промисловості країни
Про це повідомив угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан, пише Associated Press.
Під час виступу на церемонії відкриття нового заводу з виробництва бойового обладнання у Залаегерсегу Орбан зазначив, що безпілотники будуть вироблятися у співпраці з ізраїльською компанією UVision, яка займається оборонними технологіями, і з німецьким партнером, назву якого він не уточнив.
"Якби я почув про країну, яка виробляє та розробляє військову техніку разом із німцями та ізраїльтянами, я б двічі подумав, чи не зв’язуватися з ними, і це хороша новина для кожного угорця", - сказав він.
Зазначається, що Угорщині належить 49% акцій заводу бойових машин німецької військово-технічної компанії Rheinmetall.
На церемонії Орбан також заявив, що незабаром розпочнеться робота в іншій інвестиції Rheinmetall у Центральній Угорщині, яка, за його словами, стане "однією з найсучасніших фабрик боєприпасів у Європі".
Орбан також відзначив, що цьогоріч Угорщина як член НАТО виконає очікування Альянсу щодо того, щоб країни-члени витрачали щонайменше 2% свого ВВП на оборону.
- Генеральний директор Rheinmetall очікує на появу ще одного спеціального фонду для бундесверу понад уже узгоджений пакет у €100 млрд.
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