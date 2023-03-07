Угорська делегація у Стокгольмі заявила про підтримку заявки Швеції на вступ до НАТО

Про це пише Associated Press.

Стало відомо, що угорська делегація заявила, що парламент у Будапешті зрештою ратифікує заявку Швеції на вступ до НАТО.

"Ми підтримуємо членство Швеції в НАТО. Ми чітко дали зрозуміти, що угорський уряд, угорський президент, прем'єр-міністр і більшість угорських парламентарів однозначно підтримують членство Швеції в НАТО", - сказав віцеспікер угорського парламенту Чаба Генде.

Окрім цього, він додав, що необхідно поліпшити двосторонні відносини між Будапештом і Стокгольмом.

Також деякі угорські законодавці раніше висловили сумніви щодо того, чи варто підтримувати заявки Швеції та Фінляндії на членство в НАТО, посилаючись на те, що вони називають "відвертою брехнею" з боку Стокгольма і Гельсінкі щодо стану демократії в Угорщині.

"Було б доречно, щоб шведські політики, представники уряду і члени Європарламенту, спираючись на абсолютно неправдиві факти, не вказували й не припускали, що в країні відсутнє верховенство права", - сказав Генде.

Читайте також: Було б чесно, якби Угорщина вийшла з ЄС та НАТО, - політик Джердж

Зазначається, що делегація, яка зустрілася зі спікером шведського парламенту Андреасом Норленом у Стокгольмі, також відвідає Фінляндію, щоб роз'яснити свою позицію.

Візит відбувається в той час, коли в Стокгольмі проходить неформальна дводенна зустріч міністрів оборони країн ЄС, а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрічається в столиці Швеції з прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном. Швеція зараз головує в Європейському союзі на ротаційній основі.

Також відомо, що поїздка до двох північних країн відклала плани ратифікації заявок, відсунувши голосування на два тижні. Парламент Угорщини має проголосувати за це питання на сесії, що розпочнеться 20 березня.

Туреччина та Угорщина залишилися єдиними країнами НАТО, які не ратифікували заявки Швеції і Фінляндії про вступ в Альянс.