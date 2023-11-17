Україна - Італія: гімн перед матчем виконає оперний співак, який отримав поранення на війні

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

До повномасштабного вторгнення Сергій Іванчук навчався в Італії на оперного співака, але після 24 лютого 2022 року повернувся в Україну. Музикант став волонтером - доставляв гуманітарну допомогу та евакуйовував людей із зон бойових дій у Харківській та Сумській областях.

10 березня Іванчук потрапив під обстріл ворожого ДРГ і отримав пʼять кульових поранень. Одна з куль прострелила легеню. Сергій боровся за життя до останнього і, завдяки українським хірургам, не тільки вижив, а і почав знову співати.

"Зараз Сергій перебуває на лікуванні та реабілітації в Німеччині, де регулярно проводить благодійні заходи та концерти. Завдяки ним, співаку вдалося зібрати і допомогти Україні більше ніж на 2 млн євро", - розповіли в УАФ.

Сергій Іванчук виконає гімн України перед матчем нашої національної команди проти Італії, у відборі на Євро-2024. Після матчу, на його сторінці в інстаграмі буде проводитись благодійний аукціон, де розігруватимуться футболки та мʼячі з автографами збірної.

Фото: УАФ

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.

Україна має 13 очок та займає друге місце у групі C. Лідирує з 16 балами Англія, яка достроково вийшла до фінальної частини Євро-2024. Італія третя з 10 очками. Македонці мають 7 пунктів в активі. Мальта не набрала жодного балу.

Італія, Англія та Північна Македонія мають по одній грі в запасі. Команда Сергія Реброва зіграє заключний матч кваліфікації 20 листопада у Леверкузені проти Італії.

До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.