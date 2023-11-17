Україна - Італія: хто прокоментує вирішальний матч збірної у відборі на Євро-2024

Про це повідомляє "Трибуна".

Транслятором фінального матчу збірної України у відборі на Євро-2024 є медіасервіс MEGOGO. Також гру можна буде подивитися на регіональних телеканалах Суспільного Мовлення у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV.

Ведучі передматчевої студії MEGOGO – Олександра Кучеренко та Артем Панченко, експерти – коміки Костянтин Трембовецький та Олег Маслюк. Матч прокоментують Роберто Моралес та Віталій Кравченко

Матч Україна - Італія відбудеться у понеділок, 20 листопада. Початок – о 21.45.

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.

Україна має 13 очок та займає друге місце у групі C. Лідирує з 16 балами Англія, яка достроково вийшла до фінальної частини Євро-2024. Італія третя з 10 очками. Македонці мають 7 пунктів в активі. Мальта не набрала жодного балу.

Італія, Англія та Північна Македонія мають по одній грі в запасі. Команда Сергія Реброва зіграє заключний матч кваліфікації 20 листопада у Леверкузені проти Італії.

До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.