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Україна - Італія: хто прокоментує вирішальний матч збірної у відборі на Євро-2024

17 листопада, 2023 п'ятниця
20:34
Спорт Збірна України

Вирішальний матч збірної України у кваліфікації Євро-2024 проти Італії прокоментують Роберто Моралес та Віталій Кравченко

Про це повідомляє "Трибуна".

Транслятором фінального матчу збірної України у відборі на Євро-2024 є медіасервіс MEGOGO. Також гру можна буде подивитися на регіональних телеканалах Суспільного Мовлення у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV.

Ведучі передматчевої студії MEGOGO – Олександра Кучеренко та Артем Панченко, експерти – коміки Костянтин Трембовецький та Олег Маслюк. Матч прокоментують Роберто Моралес та Віталій Кравченко

Матч Україна - Італія відбудеться у понеділок, 20 листопада. Початок – о 21.45.

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію -  2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1. 

Україна має 13 очок та займає друге місце у групі C. Лідирує з 16 балами Англія, яка достроково вийшла до фінальної частини Євро-2024. Італія третя з 10 очками. Македонці мають 7 пунктів в активі. Мальта не набрала жодного балу.

Італія, Англія та Північна Македонія мають по одній грі в запасі. Команда Сергія Реброва зіграє заключний матч кваліфікації 20 листопада у Леверкузені проти Італії. 

До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.

футбол
Італія
Збірна України
Євро-2024
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