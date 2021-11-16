Україна матиме прямий доступ до всіх документів про сертифікацію "Північного потоку-2" і зможе їх оскаржити, - Макогон
Україна, завдяки участі у сертифікації "Північного потоку-2", отримає доступ до всіх документів, що стосуються процесу, та зможе їх оскаржувати
Про це сказав генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, передає Радіо Свобода.
"По-перше, ми матимемо змогу донести наші аргументи щодо неможливості сертифікації "Північного потоку-2" за запропонованою наразі моделлю ITO (вона допускає, що оператор газогону може бути у власності компанії, яка видобуває і продає газ - ред.). А по-друге, в нас буде можливість ознайомитися з документами, які надала компанія Nordstream-2 AG, потенційний майбутній оператор "Північного потоку-2", - сказав Макогон.
Прямий доступ до матеріалів щодо сертифікації дозволить Україні заперечувати певні рішення та домагатися сертифікації відповідно до норм європейського законодавства.
Макогон наголосив, що за цими нормами, оператор трубопроводу не може залежати від постачальника газу. Оскільки компанія Nordstream-2 AG є "дочкою" російського "Газпрому", вона не може стати оператором.
Зазначається, що Оператор ГТС та "Нафтогаз" координують дії із іншою організацією, яку допустили до сертифікації - польською компанією PGNiG.
За словами Макогона, саме спільні зусилля призвели до того, що розгляд заявки Росії на допуск до сертифікації зупинили. Відтак, виграти час вдалося до травня-серпня 2022 року.
- Раніше повідомлялося, що компанія Nord Stream 2 AG, яка є оператором "Північного потоку-2", повідомила про завершення зварення труб газогону.
- Федеральне агентство Німеччини Bundesnetzagentur почало процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2".
- Очільник НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що Росія штучно поглиблює дефіцит газу на європейському ринку і веде шантаж заради запуску газопроводу "Північний потік-2".
- Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль попередила про ризик запуску російського газопроводу "Північний потік-2" без сертифікації у ЄС.
- Вітренко повідомив, що Нафтогаз візьме участь у сертифікації "Північного потоку-2".
- Німецький регулятор Федеральне мережеве агентство (Bundesnetzagentur) ухвалив рішення призупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік-2".
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