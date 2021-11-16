Україна матиме прямий доступ до всіх документів про сертифікацію "Північного потоку-2" і зможе їх оскаржити, - Макогон

Про це сказав генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, передає Радіо Свобода.

"По-перше, ми матимемо змогу донести наші аргументи щодо неможливості сертифікації "Північного потоку-2" за запропонованою наразі моделлю ITO (вона допускає, що оператор газогону може бути у власності компанії, яка видобуває і продає газ - ред.). А по-друге, в нас буде можливість ознайомитися з документами, які надала компанія Nordstream-2 AG, потенційний майбутній оператор "Північного потоку-2", - сказав Макогон.

Прямий доступ до матеріалів щодо сертифікації дозволить Україні заперечувати певні рішення та домагатися сертифікації відповідно до норм європейського законодавства.

Макогон наголосив, що за цими нормами, оператор трубопроводу не може залежати від постачальника газу. Оскільки компанія Nordstream-2 AG є "дочкою" російського "Газпрому", вона не може стати оператором.

Зазначається, що Оператор ГТС та "Нафтогаз" координують дії із іншою організацією, яку допустили до сертифікації - польською компанією PGNiG.

За словами Макогона, саме спільні зусилля призвели до того, що розгляд заявки Росії на допуск до сертифікації зупинили. Відтак, виграти час вдалося до травня-серпня 2022 року.

