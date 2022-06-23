Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".



"Бюджет Європейського Союзу має окрему статтю на підтримку інституційних вимог у тих країнах, які вже визначені кандидатами на вступ до ЄС. З урахуванням того, що дві країни доєднується до ЄС, бюджет Європейського Союзу може вирости. Ми розуміємо, що дуже часто фінансова допомога Україні буде технічною. А також допомога на експертному рівні, оскільки нам потрібно привести своє законодавство відповідно до європейського", - пояснив Шлінчак.



Шлінчак наголосив, що Україна може швидко виконати всі 7 умов від Єврокомісії для того, щоб стати членом Європейського Союзу.



"Україна має всі можливості для того, щоб швидко виконати всі 7 вимог від Єврокомісії та стати членом Європейського Союзу. Щоб виконати деякі з цих пунктів потрібна політична воля. Нам потрібно виконувати Копенгагенські критерії. Вони досить чіткі. Якщо ми не будемо зупинятись, а поставимо собі мету, то членство в Європейському Союзі будемо чекати не десятиліття, а набагато швидше це все відбудеться", - додав Шлінчак.



23 червня Європарламент ухвалив резолюцію про надання Україні статусу кандидата в ЄС та закликав глав країн ЄС підтримати надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу