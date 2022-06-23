Україна може швидко виконати всі 7 вимог від Єврокомісії, щоб стати членом ЄС, - керівник правління інституту світової політики
Керівник правління інституту світової політики Віктор Шлінчак вважає, що Україна може виконати всі вимоги від Єврокомісії та швидко стати членом Європейського Союзу
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Бюджет Європейського Союзу має окрему статтю на підтримку інституційних вимог у тих країнах, які вже визначені кандидатами на вступ до ЄС. З урахуванням того, що дві країни доєднується до ЄС, бюджет Європейського Союзу може вирости. Ми розуміємо, що дуже часто фінансова допомога Україні буде технічною. А також допомога на експертному рівні, оскільки нам потрібно привести своє законодавство відповідно до європейського", - пояснив Шлінчак.
Шлінчак наголосив, що Україна може швидко виконати всі 7 умов від Єврокомісії для того, щоб стати членом Європейського Союзу.
"Україна має всі можливості для того, щоб швидко виконати всі 7 вимог від Єврокомісії та стати членом Європейського Союзу. Щоб виконати деякі з цих пунктів потрібна політична воля. Нам потрібно виконувати Копенгагенські критерії. Вони досить чіткі. Якщо ми не будемо зупинятись, а поставимо собі мету, то членство в Європейському Союзі будемо чекати не десятиліття, а набагато швидше це все відбудеться", - додав Шлінчак.
- 23 червня Європарламент ухвалив резолюцію про надання Україні статусу кандидата в ЄС та закликав глав країн ЄС підтримати надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу
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