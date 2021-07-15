Україна отримала перший турецький безпілотник для ВМС, - Таран
Військово-морські сили України отримали перший турецький ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2
Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, повідомляє пресслужба міністерства у Facebook.
"Проводимо остаточні приймальні випробування комплексу в місці базування", - сказав він.
Таран очікує від БПЛА ефективного спостереження та прикриття Чорного і Азовського морів та можливостей ураження надводних та наземних об’єктів супротивника.
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