Україна отримала перший турецький безпілотник для ВМС, - Таран

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, повідомляє пресслужба міністерства у Facebook.



"Проводимо остаточні приймальні випробування комплексу в місці базування", - сказав він.



Таран очікує від БПЛА ефективного спостереження та прикриття Чорного і Азовського морів та можливостей ураження надводних та наземних об’єктів супротивника.



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