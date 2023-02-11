Україна отримала від Німеччини понад 300 тонн обладнання для відновлення енергоінфраструктури
Станом на 11 лютого Україна отримала від Німеччини майже 334 тонни обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, яка була пошкоджена внаслідок російських атак
Про це інформує Міністерство енергетики України.
З липня 2022 року Україна отримала від німецьких партнерів 43 вантажі гуманітарної допомоги з майже 334 тоннами обладнання для потреб енергетики. Так за останній тиждень було доставлено 4 вантажі. Вони перевозили понад 59 тонн обладнання.
Зокрема Міненергетики отримало 40 трансформаторів у рамках кампанії Німецько-Українського Енергетичного партнерства з надання донорської допомоги. Вони надійшли від німецького оператора мережі Stromnetz Berlin GmbH.
Також серед обладнання, яке відправили Україні німецькі партнери, є генератори, арматура для повітряних ліній, розподільне та освітлювальне обладнання й електричні інструменти.
"Я вдячний Німеччині за те, що в такі складні часи вона поруч з Україною та українцями. Це обладнання у поєднанні з героїзмом наших енергетиків допомагають повертати у домівки українців світло і тепло", - наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.
- 2 лютого стало відомо, що Україна отримала від Швеції 46 вантажів гуманітарної допомоги для потреб енергетики.
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