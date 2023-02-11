Україна отримала від Німеччини понад 300 тонн обладнання для відновлення енергоінфраструктури

Про це інформує Міністерство енергетики України.

З липня 2022 року Україна отримала від німецьких партнерів 43 вантажі гуманітарної допомоги з майже 334 тоннами обладнання для потреб енергетики. Так за останній тиждень було доставлено 4 вантажі. Вони перевозили понад 59 тонн обладнання.

Зокрема Міненергетики отримало 40 трансформаторів у рамках кампанії Німецько-Українського Енергетичного партнерства з надання донорської допомоги. Вони надійшли від німецького оператора мережі Stromnetz Berlin GmbH.

Також серед обладнання, яке відправили Україні німецькі партнери, є генератори, арматура для повітряних ліній, розподільне та освітлювальне обладнання й електричні інструменти.

"Я вдячний Німеччині за те, що в такі складні часи вона поруч з Україною та українцями. Це обладнання у поєднанні з героїзмом наших енергетиків допомагають повертати у домівки українців світло і тепло", - наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.