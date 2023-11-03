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Україна перебуває у стадії наздоганяючого: Defense Express про засоби РЕБ

3 листопада, 2023 п'ятниця
17:23
Війна з Росією РЕБ

Військовий експерт, головний редактор видання Defense Express Олег Катков зазначив, що у РФ розвивали РЕБ, тому що розуміли величезну перевагу країн НАТО у високоточному озброєнні

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо засобів РЕБ, знімаємо рожеві окуляри. Давайте будемо чесні, Україна перебуває у стадії наздоганяючого. Почнемо з того, що у РФ створено окремий рід військ й доволі давно, і спеціального під нього робилися нові зразки комплексів радіоелектронної боротьби. У Росії розвивали РЕБ, тому що там розуміли величезну перевагу країн НАТО у високоточному озброєнні, у високотехнологічності зброї. Для них РЕБ це засіб притягнути противника на свій рівень. Тобто у НАТО є супутникова навігація, сучасний цифровий зв'язок та інше, тому у Росії зробили на РЕБ величезну ставку. Україна у цьому питанні наздоганяє РФ", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, питання радіоелектронної боротьби має стратегічне значення, є величезний момент відносно згадки про створення такої системи як "Покрова".

"Система РЕБ "Покрова" має захистити та створити на максимальній території як прифронтовій, так і тиловій, суцільне поле, яке дозволить замінювати координати супутникової навігації, так званий спуфінг, або просто заглушити супутникову навігацію. Це має величезне значення, бо це робиться для того, щоб російське далекобійне озброєння, наприклад, ворожі Shahed, у яких базова система навігації є супутникова, відповідно, без такої системи зможе працювати лише примітивний автопілот і похибка складатиме 5% на дальність. Тобто, якщо він пролетів 100 км по за межами РЕБ, а 5% цієї дальності буде там, де він може знайтись. Відповідно, похибка ураження цілей буде величезна. І це нівелювання всіх цих Shahed одразу за умови, якщо буде суцільне поле такої системи РЕБ", - пояснив Олег Катков.

  • 21 жовтня уряд України підтримав пропозицію Міноборони, щоб допуск безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби відбувався на підставі акту спільних відомчих випробувань або через вивчення тактико-технічних характеристик
  • 1 листопада Головне управління розвідки Міноборони проінформувалоа, що українські дрони уразили дороговартісну станцію РЕБ у Білгородській області РФ





 

Україна
Росія
зброя
Технології
російська армія
ЗСУ
НАТО
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