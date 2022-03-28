"Україна - у кожному смартфоні": Мінкультури запропонувало доповнити каталог емодзі на платформах Apple, Android, Meta й Twitter українськими символами
28 березня Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало доповнення теперішнього каталогу емодзі на платформах Apple, Android, Meta та Twitter українськими символами
Про це повідомляє пресслужба Мінкультури у Facebook.
"За статистикою, смайли як метод комунікації нині використовують понад 90% онлайн-користувачів. Сьогодні гідністю та самовідданістю українців у боротьбі з російськими окупантами захоплюється увесь світ. Тож поява українських емодзі на фоні безпрецедентної світової підтримки допоможе ще більше згуртувати міжнародну спільноту навколо незламності українського народу", - йдеться у повідомленні.
Міністерство звернулося до консорціуму Unicode із закликом додати спеціальний емодзі, присвячений Україні. Також створили відповідну петицію, яка має посилити можливість ухвалення такого рішення. Щоб підтримати петицію потрібно перейти за посиланням, заповнити експрес-анкету, натиснути “Підписати петицію”та підтвердити дію у листі, який надійде на вашу електронну пошту.
"Діліться посиланням з друзями та знайомими, українські емодзі заслуговують з’явитися у всіх месенджерах та соціальних мережах", - додають у Мінкультури.
- Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики запустило платформу #МояВійна. Завдяки їй кожен українець може описати реальні факти та особисті переживання війни, розпочатої Російською Федерацією проти України.
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