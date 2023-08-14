Україна заходить на друге ідеологічне коло, коли робить ставку на дух та витривалість армії, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що Україна проводить унікальну наступальну операцію, спираючись на саперів, артилерію та наземні підрозділи, без відповідного прикриття з повітря
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Здається, ми заходимо на друге ідеологічне коло, коли знову ставка робиться на дух та витривалість армії, а не на технічне забезпечення з боку наших союзників. Ми пам'ятаємо історію, коли всі американські та європейські військові щодо контрнаступальних дій визнавали концепцію США з домінуванням у повітрі, але цього у нас немає. Крім того, відкладання навчання наших пілотів та постачання літаків на наступний рік, говорить про те, що нам доведеться здійснювати наступальні дії лише суходільними підрозділами з використанням артилерії та, сподіваюсь, більшої кількості далекобійних ракет як Taurus та можливо ATACMS", - зазначив військовий аналітик.
Сергій Згурець зауважив, що концепція, яка сьогодні реалізується українською армією без домінування у повітрі, суперечить будь-яким підходам європейських армій і тим більше армії США.
"Зараз українська армія вимушена відпрацювувати власну стратегію просування насамперед на півдні, коли ми говоримо про використання наземних підрозділів зі ставкою на саперів. Зараз ми ведемо унікальну наступальну операцію, спираючись на саперів, артилерію та наземні підрозділи. Такого у жодній війні не відбувалося. Бачимо, що формуються нові підходи до бойових дій, але вони є надто затратними для української армії. Ми не маємо панування під прикриттям дій з повітря та використання авіації для знищення ворожих об'єктів за рахунок відповідних засобів ураження класу "повітря-земля", - підсумував Згурець.
Винищувачі F-16 для України
21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.
У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.
16 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати не відкладатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16, Байден дозволив європейським країнам розпочати тренування.
22 липня Салліван також сказав, що українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у найближчі кілька тижнів.
11 серпня повідомлялося, що перша група українських пілотів завершить навчання на винищувачах F-16 не раніше наступного літа. Початку бойової підготовки передуватимуть 4-місячні мовні курси.
Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся в Україні з начальником генштабу ЗС Словаччини. Серед тем обговорення було навчання пілотів на винищувачах F-16.
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