Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Здається, ми заходимо на друге ідеологічне коло, коли знову ставка робиться на дух та витривалість армії, а не на технічне забезпечення з боку наших союзників. Ми пам'ятаємо історію, коли всі американські та європейські військові щодо контрнаступальних дій визнавали концепцію США з домінуванням у повітрі, але цього у нас немає. Крім того, відкладання навчання наших пілотів та постачання літаків на наступний рік, говорить про те, що нам доведеться здійснювати наступальні дії лише суходільними підрозділами з використанням артилерії та, сподіваюсь, більшої кількості далекобійних ракет як Taurus та можливо ATACMS", - зазначив військовий аналітик.

Сергій Згурець зауважив, що концепція, яка сьогодні реалізується українською армією без домінування у повітрі, суперечить будь-яким підходам європейських армій і тим більше армії США.

"Зараз українська армія вимушена відпрацювувати власну стратегію просування насамперед на півдні, коли ми говоримо про використання наземних підрозділів зі ставкою на саперів. Зараз ми ведемо унікальну наступальну операцію, спираючись на саперів, артилерію та наземні підрозділи. Такого у жодній війні не відбувалося. Бачимо, що формуються нові підходи до бойових дій, але вони є надто затратними для української армії. Ми не маємо панування під прикриттям дій з повітря та використання авіації для знищення ворожих об'єктів за рахунок відповідних засобів ураження класу "повітря-земля", - підсумував Згурець.