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Україні потрібно невідкладно надати статус кандидата на вступ до ЄС, - очільниця МЗС Франції Колонна

20 червня, 2022 понедiлок
15:07
Світ Катрін Колонна

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що її країна виступає за невідкладне надання Україні та Молдові статусу кандидата на членство у ЄС

Про це Колонна сказала 20 червня перед зустріччю міністрів закордонних справ, інформує Європейська Правда.

Очільниця МЗС Франції також заявила, що це рішення "стане історичним для України, Європи та для того бачення світу, яке відстоює Євросоюз".

"Як головуюча країна у Раді ЄС ми працюватимемо над тим, щоб європейці були об’єднаними у тому, щоб надіслати чіткий та позитивний сигнал Україні щодо її кандидатського статусу... Ми вважаємо, що Україні та Молдові потрібно невідкладно надати статус кандидата. Така позиція Франції, цю позицію президент висловив кілька днів тому під час візиту до Києва", - сказала Колонна.

 "Це також сигнал для Росії, який вона має зрозуміти", - зазначила вона.

Очільниця МЗС Франції також повідомила, що це буде дорожньою картою і жестом підтримки для України. Зокрема вона додала, що Франція буде продовжувати економічну, політичну, гуманітарну та військову підтримку України.

  • Нагадаємо, 17 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що на шляху до членства в ЄС Україні необхідно зробити певні кроки у сфері верховенства права та антикорупції
  • Того ж дня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата у члени Євросоюзу

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