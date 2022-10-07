Українська ППО збила три іранські дрони Shahed-136 на Півдні

Про це повідомив у телеграмі радник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

"На півдні України силами ППО збито три російські дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-136", – написав він.

За інформацією Братчука, росіяни атакували дронами Одещину та Миколаївщину. В одному з місцевих одеських телеграм-каналів додали, що всі дрони начебто йшли за траєкторією на Очаків, Рибаківку та Коблево.

Згодом в телеграм-каналі Одеської міської ради додали, що російські окупаційні війська атакували трьома дронами-камікадзе "Shahed-136" Одещину та Миколаївщину від 20:00 до 21:30.

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Уперше Збройні Сили України збили іранський далекобійний БПЛА-камікадзе Shahed-136 поблизу Куп'янська. Повідомили про це 13 вересня. А вже 23 вересня зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил ЗСУ збили шість іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

26 вересня ворог атакував Одесу дронами-камікадзе Shahed-136. ППО знищила всі три безпілотники

А 6 жовтня в Генштабі повідомили, що Збройні Сили України знищили 60% із 86 одиниць дронів-камікадзе Shahed-136, які Росія уже запустила по Україні

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