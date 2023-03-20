Українська розвідка не фіксувала постачання Китаєм зброї для Росії

Про це розповів у телемарафоні представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

"Про зброю (від Китаю для Росії, - ред.) наразі не йдеться, таких фактів не зафіксовано. Зрозуміло, що коли ми говоримо про сьогоднішній візит китайського лідера в так звану Російську Федерацію, це візит сильної країни, сильного регіонального міжнародного лідера до країни та до режиму, який зазнає геополітичної поразки і який знаходиться в глухому куті - економічному, зовнішньополітичному і в усіх планах", - заявив Юсов.

Представник ГУР наголосив, що Китай, як прагматичний геополітичний гравець, посилюватиме позиції в регіоні та РФ, захищаючи власні економічні, а також інші національні інтереси.

"Росія все менше ставатиме суб'єктом, все більше ставатиме залежною від інших гравців. А режим Путіна й надалі слабшатиме", - додав Юсов.

За словами Юсова, Москва отримує дрони, які можна купити на AliExpress, й товари цивільного призначення з потрібними окупантам мікросхемами й чипами. Щодо постачання Китаєм гвинтівок чи бронежилетів - інформація перевіряється, проте фактів співпраці не зафіксовано.

Щомісяця РФ у межах прихованої мобілізації долучає приблизно 20 тис. призовників.

"Цей процес (мобілізації, - ред.) триває. І в рамках прихованої мобілізації щомісяця рашистам вдається близько 20 тис. осіб мобілізувати. Додатково. Також готуються нові мобілізаційні заходи", - сказав Юсов.

У розвідці наголосили, що лише мобілізувати людей недостатньо, їх потрібно ще навчити, а тренувальної бази у РФ мало, тому використовують Білорусь.

Нагадаємо, в понеділок, 20 березня, в Москві відбулася зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом РФ Володимиром Путіним. Неформальна зустріч тривала 4,5 години та завершилася близько 20-ї години за київським часом. Після цього очільник Китаю покинув Кремль.

Раніше видання Financial Times повідомило, що після зустрічі з Путіним Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої у справах дітей Марії Львової-Бєлової у справі депортації українських дітей до РФ.

МЗС України заявило, що стежить за візитом Сі Цзіньпіна до РФ і розраховує на використання Пекіном свого впливу на окупантів для припинення війни.

Білий дім заявив, що США також уважно стежать за візитом Сі Цзіньпіна до Москви та закликав китайського лідера провести розмову з Володимиром Зеленським.