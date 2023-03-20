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Українська розвідка не фіксувала постачання Китаєм зброї для Росії

20 березня, 2023 понедiлок
22:14
війна з Росією китай

Станом на 20 березня Головне управління розвідки України не може підтвердити факт постачання Китаєм зброї для РФ

Про це розповів у телемарафоні представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

"Про зброю (від Китаю для Росії, - ред.) наразі не йдеться, таких фактів не зафіксовано. Зрозуміло, що коли ми говоримо про сьогоднішній візит китайського лідера в так звану Російську Федерацію, це візит сильної країни, сильного регіонального міжнародного лідера до країни та до режиму, який зазнає геополітичної поразки і який знаходиться в глухому куті - економічному, зовнішньополітичному і в усіх планах", - заявив Юсов.

Представник ГУР наголосив, що Китай, як прагматичний геополітичний гравець, посилюватиме позиції в регіоні та РФ, захищаючи власні економічні, а також інші національні інтереси.

"Росія все менше ставатиме суб'єктом, все більше ставатиме залежною від інших гравців. А режим Путіна й надалі слабшатиме", - додав Юсов.

За словами Юсова, Москва отримує дрони, які можна купити на AliExpress, й товари цивільного призначення з потрібними окупантам мікросхемами й чипами. Щодо постачання Китаєм гвинтівок чи бронежилетів - інформація перевіряється, проте фактів співпраці не зафіксовано.

Щомісяця РФ у межах прихованої мобілізації долучає приблизно 20 тис. призовників.

"Цей процес (мобілізації, - ред.) триває. І в рамках прихованої мобілізації щомісяця рашистам вдається близько 20 тис. осіб мобілізувати. Додатково. Також готуються нові мобілізаційні заходи", - сказав Юсов.

У розвідці наголосили, що лише мобілізувати людей недостатньо, їх потрібно ще навчити, а тренувальної бази у РФ мало, тому використовують Білорусь.

Нагадаємо, в понеділок, 20 березня, в Москві відбулася зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом РФ Володимиром Путіним. Неформальна зустріч тривала 4,5 години та завершилася близько 20-ї години за київським часом. Після цього очільник Китаю покинув Кремль.

  • Раніше видання Financial Times повідомило, що після зустрічі з Путіним Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.
  • 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої у справах дітей Марії Львової-Бєлової у справі депортації українських дітей до РФ.
  • МЗС України заявило, що стежить за візитом Сі Цзіньпіна до РФ і розраховує на використання Пекіном свого впливу на окупантів для припинення війни.
  • Білий дім заявив, що США також уважно стежать за візитом Сі Цзіньпіна до Москви та закликав китайського лідера провести розмову з Володимиром Зеленським.
  • Раніше видання Financial Times повідомило, що після зустрічі з Путіним Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.
  • 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої у справах дітей Марії Львової-Бєлової у справі депортації українських дітей до РФ.
  • МЗС України заявило, що стежить за візитом Сі Цзіньпіна до РФ і розраховує на використання Пекіном свого впливу на окупантів для припинення війни.
  • Білий дім заявив, що США також уважно стежать за візитом Сі Цзіньпіна до Москви та закликав китайського лідера провести розмову з Володимиром Зеленським.
Росія
Китай
російська армія
мобілізація
окупанти
ГУР
Міністр оборони України
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