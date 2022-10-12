Про це в ефірі Еспресо розповів президент Всеукраїнської авіаційної асоціації "АОПА-Україна" та український авіатор Геннадій Хазан.

"Я оцінюю роботу протиповітряної системи України на п'ять за 5-бальною системою, тому що досвіду у світі по збиттю такої кількості й такого класу ракет немає ні в кого, у жодній країні світу. Як приклад можу сказати, що коли були ракетні атаки на Ізраїль, це були інші ракети. Це були звичайні балістичні ракети. А тут керовані ракети, окрім того, це крилаті ракети, які запрограмовані на різні режими польоту, різні профілі польоту: над самою землею летять, тоді піднімаються, змінюють курс", - сказав він.

Український авіатор зауважив, що Росія випускала ракети через територію Молдови, щоб обійти українську ППО, розташовану на Вінничині й Хмельниччині.

"Ви знаєте, вперше росіяни використали проліт через територію іншої держави, зокрема Молдови. Це для того, щоб спробувати обійти систему ППО, яка розташована у Вінницькій та Хмельницькій області. До цього такого не було, вони собі цього не дозволяли. А зараз вже що називається через губу, вони почали ці речі робити через губу", - додав Геннадій Хазан.

Перетин повітряного простору Молдови під час ракетної атаки України Росією суттєво змінять настрої в ПАРЄ та інших міжнародних організаціях.

Протягом 10 жовтня РФ завдала понад 61 ракетний та 32 авіаційні удари, здійснила близько 92 обстрілів з РСЗВ. Проте 73 повітряні цілі було знищено українськими підрозділами протиповітряної оборони на різних напрямках.

Українська розвідка повідомляє, що Росія замовила в Ірану 2,4 тис. безпілотників-камікадзе "Шахід".

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