Українські військові в Німеччині почали навчатися керувати зенітками Gepard

Про це пише RND.

"Цього тижня на полігонах Бундесверу в Путлосі та Тодендорфі в землі Шлезвіг-Гольштейн розпочалися навчання українських військових на зенітному танку Gepard", - йдеться у повідомленні.

Видання повідомляє, що на навчаннях перебувають не менше 100 військовослужбовців української армії. Команда має ознайомитися з самохідними зенітками Gepard і пройти артилерійську підготовку. Додають, що Бундесвер і виробник самохідних установок Gepard (Krauss-Maffei Wegmann) офіційно не підтверджують повідомлення про навчання, але й не спростовують їх.

"Тренувальний полігон Тодендорф відповідає всім вимогам для цього. Раніше там базувалися Gepard, там в районі Балтійського моря зручно тренуватися на стрільбищах", - сказав член Бундестагу Східного Гольштейна і експерт з питань оборони Інго Гадехенс.

13 липня ФРН оприлюднила список озброєння, яке передасть Україні. Німеччина пообіцяла передати Україні зенітні самохідні установки Gepard, реактивні системи залпового вогню MARS, самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze та систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

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