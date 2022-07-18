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Українські військові в Німеччині почали навчатися керувати зенітками Gepard

18 липня, 2022 понедiлок
02:14
війна з Росією зенітний танк Gepard

На німецьких полігонах розпочалося навчання українських військовослужбовців управлінню самохідними зенітними установками Gepard

Про це пише RND. 

"Цього тижня на полігонах Бундесверу в Путлосі та Тодендорфі в землі Шлезвіг-Гольштейн розпочалися навчання українських військових на зенітному танку Gepard", - йдеться у повідомленні.

Видання повідомляє, що на навчаннях перебувають не менше 100 військовослужбовців української армії. Команда має ознайомитися з самохідними зенітками Gepard і пройти артилерійську підготовку. Додають, що Бундесвер і виробник самохідних установок Gepard (Krauss-Maffei Wegmann) офіційно не підтверджують повідомлення про навчання, але й не спростовують їх.

"Тренувальний полігон Тодендорф відповідає всім вимогам для цього. Раніше там базувалися Gepard, там в районі Балтійського моря зручно тренуватися на стрільбищах", - сказав член Бундестагу Східного Гольштейна і експерт з питань оборони Інго Гадехенс.

  • 13 липня ФРН оприлюднила список озброєння, яке передасть Україні. Німеччина пообіцяла передати Україні зенітні самохідні установки Gepard, реактивні системи залпового вогню MARS, самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze та систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

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