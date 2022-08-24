Про це інформує в телеграмі Військово-Морські сили ЗСУ.

"23 серпня, військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти Військово-морських сил ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту. На Донецькому напрямку морські піхотинці знищили до 30 осіб живої сили ворога та підбили один танк. Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню особового складу та техніки окупантів", - йдеться в повідомленні.

Утрати російських окупантів уточнюють.

З 13 до 19 серпня ВМС ЗСУ знищили понад 180 окупантів, 19 мінометних розрахунків, три танки і два командно-спостережні пункти.

У ніч з 23 на 24 серпня українські захисники знищили російський склад з боєприпасами в окупованому Токмаку.

На Донеччині 20 серпня ВМС ЗСУ поранили й убили 12 окупантів, два ворожі танки, авто з боєкомплектом, самохідну гаубицю "Гіацинт-С".

Партизани у Маріуполі вбили окупаційного "чиновника", який чіплявся до дівчини.

У Нововоскресенську, який розташований у Херсонській області, українські сили знищили склад росіян з боєприпасами.

З 24 лютого до 23 серпня РФ втратила в Україні близько 45 700 рашистів, 1924 танк і 4243 броньовані машини, 199 гелікоптерів і 819 дронів.