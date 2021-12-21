Українського біатлоніста спіймали на допінгу
Українського біатлоніста Руслана Бригадира тимчасово відсторонено від змагань через позитивний допінг-тест
Про це повідомляє biathlon.com.ua.
24-річного українського біатлоніста Руслана Бригадира відсторонили від змагань через позитивний допінг-тест, який він здав 27 березня цього року.
Починаючи з 20 грудня і до з'ясування всіх обставин та винесення рішення - біатлоніст відсторонений від змагань та не зможе брати участь у турнірах та навчально-тренувальних зборах.
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