Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура Українську драму "Клондайк" покажуть у Туреччині безоплатно під час Днів кіно

Українську драму "Клондайк" покажуть у Туреччині безоплатно під час Днів кіно

10 липня, 2023 понедiлок
18:50
Культура Клондайк

У Туреччині, в рамках "Днів кіно в кінотеатрах", відбудеться безплатний показ стрічки "Клондайк" від української режисерки Марини Ер Горбач

Про це інформує Державне агентство з питань кіно.

Антивоєнну українську драму "Клондайк", що розповідає про події 2014 року на Донбасі, покажуть у Ташмектеп на острові Бююкада 11 липня о 20:45.

Istanbul City Lines організовує спеціальні рейси до Адалару протягом 9 днів, коли відбуваються Дні кіно на островах. З 8 по 16 липня гості можуть скористатися пароплавом, що вирушає з Бююкади о 23:15 та робить зупинки на Гейбеліаді, Бургазаді, Киналіаді та Бостанчи.

Команда фільму проводить безплатний показ, на який кіномани можуть прийти та поспілкуватися з ними.

Сюжет розповідає про сім'ю з Донеччини у 2014 році. Ірка (Оксана Черкашина) та Толік (Сергій Шадрін) з села Грабове чекають народження свого першого дитяти. Однак, поява озброєних чужинців на околицях села змушує їх прийняти рішення. Ірка не хоче покидати свій дім, Толік захоплюється ополченцями, а брат Ірки, Ярік (Олег Щербина), розмірковує про те, як протистояти.

У фільмі головні ролі зіграли Оксана Черкашина (відома з "Погані дороги"), Сергій Шадрін ("Чорний ворон") та Олег Щербина (зі стрічки "Черкаси").

Українськими продюсерами фільму є Марина Ер Горбач та Святослав Булаковський (Kedr Film), також долучений був турецький продюсер Мехмет Баґадир Ер (Protim V.P).

Що відомо про стрічку

Український фільм "Клондайк" про війну з РФ та катастрофу МН17 отримав нагороду Берлінале. Наприкінці серпня 2022 року у мережі з’явився його офіційний трейлер.

Стрічки "Памфір", "Клондайк", "Бачення метелика" та "Відблиск" стали лідерами за кількістю номінацій національної премії кінокритиків "Кіноколо".

У листопаді тогоріч українська драма "Клондайк" Марини Ер Горбач здобула нагороди на кінофестивалях в Анкарі у Туреччині та грецьких Салоніках.

9 грудня драма "Кондайк" Марини Ер Горбач потрапила до повного списку претендентів на премію "Оскар" в номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

7 червня драма з'явилась на Netflix.

Стрічку "Клондайк" показуватимуть з 4 серпня у Сполучених Штатах Америки.  

Новини
Світ
Кіно
Туреччина
Читайте також:
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
12 липня, 2023 середа
Німеччина заявила про нову знахідку при розслідуванні вибухів на "Північних потоках"
12 липня, 2023 середа
Кабмін оновив правила бронювання підприємствами військовозобов'язаних: що змінилося
Сергій Лавров
13 липня, 2023 четвер
"Україна отримає F-16 за графіком": Кулеба відповів на заяву Лаврова про "загрозу з боку Заходу в ядерній сфері"
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.7
    Купівля 36.7
    Продаж 37.4
  • EUR
    Купівля 40.67
    Продаж 41.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
13 липня
12:53
Ексклюзив
Кремінь Тарас
Кремінь: жодних експериментів у кінематографі із заміни українського дубляжу титруванням бути не може
12:52
на фото Тетяна Плачкова
Нардепка від забороненої ОПЗЖ Плачкова складає мандат
12:48
Девід Леттерман і Володимир Зеленський
Інтерв'ю Девіда Леттермана з Зеленським номінували на премію "Еммі"
12:48
Оновлено
Сергій Лавров
"Україна отримає F-16 за графіком": Кулеба відповів на заяву Лаврова про "загрозу з боку Заходу в ядерній сфері"
12:34
Кримський міст
Окупанти приховано перевозять боєприпаси через Крим у цивільних вантажівках, - рух "Атеш"
12:18
СБУ викрила колаборантку з Куп'янська
У Куп'янську СБУ затримала чиновницю-колаборантку, яка очолювала "управління фінансів" окупантів
12:17
українські полонені
РПЦ знову готує незаконну передачу українських полонених до Угорщини, - ЗМІ
12:13
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі: скільки "калібрів" напоготові
12:04
OPINION
Олексій Мустафін
Піррів провал?
11:53
Google Bard
В Україні запрацював чатбот від Google на основі ШІ
11:42
Ексклюзив
Довженко-Центр
Поки що нема відчуття тріумфу: керівниця Музею кіно про рішення суду щодо реорганізації Довженко-Центру
11:21
командир 58 армії рф Іван Попов
У РФ відсторонили командира 58 армії Попова - нібито за доповідь про реальні проблеми Росії на фронті
11:18
посівна аграрії
USAID АГРО надасть українським фермерам міндобрива для осінньої посівної
11:16
Окупанти ізолювали селище Пришиб на Запоріжжі, росгвардійці шукають коригувальників, – мер Мелітополя
11:16
Новини компаній
Швидше б вересень: світ чекає на презентацію iPhone 15
11:04
Партнерський матеріал
Кейс Крайстчерча: зруйноване землетрусом місто, долю якого віддали в руки місцевих мешканців
10:57
Джо Байден
Білий дім продовжив санкції проти Росії та Ірану через неправомірні затримання американців
10:40
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют 13 липня: євро трохи здорожчав
10:36
кадирівці
Розвідка Британії пояснила, якої тактики дотримувалися кадировці під Мар'їнкою
10:27
Огляд
міжнародний огляд
Байден готує НАТО до тривалого конфлікту з РФ, а Балтійське море стає озером Альянсу. Акценти світових ЗМІ 13 липня
10:15
обстріл Запоріжжя
За добу російська армія атакувала 12 регіонів України: щонайменше 13 постраждалих та 2 загиблих
10:10
Олексій Данілов
"Важливо, що країни-володарі ядерної зброї надаватимуть допомогу": Данілов про гарантії безпеки G7 для України
10:04
Ексклюзив
Ворог знизив активність на Горлівському напрямку, - боєць ЗСУ
10:00
OPINION
Олексій Голобуцький
Україна має підстави критикувати НАТО
09:56
Еммануель Макрон
Макрону відправили лист із людським пальцем всередині, - ЗМІ
09:23
Інфографіка
втрати рф
РФ втратила 510 солдатів, 26 БПЛА та 9 бойових бронемашин за добу, - Генштаб ЗСУ
09:20
ЗСУ
ЗСУ просуваються на Бахмутському та Запорізькому напрямках, РФ застосовує резерви й переміщує війська, – Генштаб
08:58
Ексклюзив
У Маріуполі та районі зросла кількість російських військових, - Андрющенко
08:57
Оновлено
Нічна атака на Київ 13 липня
Нічна атака на Україну: у Києві та на Миколаївщині пошкодження від падіння уламків, є загиблий і постраждалі
08:56
кадирівці
Українські сили вдарили по казармі кадировців у Маріуполі, - Андрющенко
08:46
Оновлено
обстріл Запоріжжя
Кількість постраждалих внаслідок вибуху у Запоріжжі 12 липня зросла до 20
08:23
ракета
Сили ППО за ніч збили усі повітряні цілі ворога: 20 ударних дронів та 2 "калібри"
08:16
Борис Джонсон
"Провокуєте найгіршу війну в Європі за 80 років": Джонсон застеріг США від "втоми від України"
08:16
Інфографіка
Далекобійні ракети SCALP
Далекобійні ракети SCALP: технічні характеристики і як вони допоможуть Україні на фронті
08:04
OPINION
Костянтин Єлісєєв
Гарантії безпеки чи Будапешт 2.0?
07:55
плезіозавр "Нессі"
На аукціон у Нью-Йорку виставили рештки доісторичної морської рептилії
07:24
Естонія
Естонія підтримала надання американських касетних боєприпасів Україні
07:00
Анонс
Еліна Світоліна, теніс
Світоліна - Вондроушова: де та коли дивитись історичний матч українки у півфіналі Вімблдону
06:54
КНДР провела випробування ракет
Північна Корея вдруге запустила міжконтинентальну балістичну ракету
06:30
Ужгород Школа юного археолога
У Перу археологи виявили 3000-річний "прохід кондора" на місці храму
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV