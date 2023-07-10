Про це інформує Державне агентство з питань кіно.

Антивоєнну українську драму "Клондайк", що розповідає про події 2014 року на Донбасі, покажуть у Ташмектеп на острові Бююкада 11 липня о 20:45.

Istanbul City Lines організовує спеціальні рейси до Адалару протягом 9 днів, коли відбуваються Дні кіно на островах. З 8 по 16 липня гості можуть скористатися пароплавом, що вирушає з Бююкади о 23:15 та робить зупинки на Гейбеліаді, Бургазаді, Киналіаді та Бостанчи.

Команда фільму проводить безплатний показ, на який кіномани можуть прийти та поспілкуватися з ними.

Сюжет розповідає про сім'ю з Донеччини у 2014 році. Ірка (Оксана Черкашина) та Толік (Сергій Шадрін) з села Грабове чекають народження свого першого дитяти. Однак, поява озброєних чужинців на околицях села змушує їх прийняти рішення. Ірка не хоче покидати свій дім, Толік захоплюється ополченцями, а брат Ірки, Ярік (Олег Щербина), розмірковує про те, як протистояти.

У фільмі головні ролі зіграли Оксана Черкашина (відома з "Погані дороги"), Сергій Шадрін ("Чорний ворон") та Олег Щербина (зі стрічки "Черкаси").

Українськими продюсерами фільму є Марина Ер Горбач та Святослав Булаковський (Kedr Film), також долучений був турецький продюсер Мехмет Баґадир Ер (Protim V.P).

Що відомо про стрічку

Український фільм "Клондайк" про війну з РФ та катастрофу МН17 отримав нагороду Берлінале. Наприкінці серпня 2022 року у мережі з’явився його офіційний трейлер.

Стрічки "Памфір", "Клондайк", "Бачення метелика" та "Відблиск" стали лідерами за кількістю номінацій національної премії кінокритиків "Кіноколо".

У листопаді тогоріч українська драма "Клондайк" Марини Ер Горбач здобула нагороди на кінофестивалях в Анкарі у Туреччині та грецьких Салоніках.

9 грудня драма "Кондайк" Марини Ер Горбач потрапила до повного списку претендентів на премію "Оскар" в номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

7 червня драма з'явилась на Netflix.

Стрічку "Клондайк" показуватимуть з 4 серпня у Сполучених Штатах Америки.