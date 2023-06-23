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Українська драма "Клондайк" вийде в прокат у США

23 червня, 2023 п'ятниця
14:05
Культура Клондайк

Антивоєнну українську стрічку "Клондайк", що розповідає про події 2014 року на Донбасі, показуватимуть з 4 серпня у Сполучених Штатах Америки

Про це інформує Українська Кіноакадемія.

"Клондайк" Марини Ер Горбач, який отримав найвищу режисерську нагороду в секції World Cinema Dramatic на відомому кінофестивалі "Санденс", показали за кілька тижнів до масштабного вторгнення Росії.

4 серпня антивоєнна стрічка вийде в прокат у США, дистрибʼютором став Samuel Goldwyn Films.

Український фільм, який претендує на "Оскар" в категорії міжнародний повнометражний фільм, розповідає про пару, яка чекає дитину і живе на сході України під час початку війни.

Стрічка розповідає про події липня 2014 року на Донбасі. Чоловік і брат жінки намагаються евакуювати вагітну, але та відмовляється. У той час у небі над ними збивають цивільний літак.

Українськими продюсерами фільму є Марина Ер Горбач та Святослав Булаковський (Kedr Film), також долучений був турецький продюсер Мехмет Баґадир Ер (Protim V.P).

Що відомо про стрічку

Український фільм "Клондайк" про війну з РФ та катастрофу МН17 отримав нагороду Берлінале. Наприкінці серпня 2022 року у мережі з’явився його офіційний трейлер.

Стрічки "Памфір", "Клондайк", "Бачення метелика" та "Відблиск" стали лідерами за кількістю номінацій національної премії кінокритиків "Кіноколо".

У листопаді тогоріч українська драма "Клондайк" Марини Ер Горбач здобула нагороди на кінофестивалях в Анкарі у Туреччині та грецьких Салоніках.

9 грудня драма "Кондайк" Марини Ер Горбач потрапила до повного списку претендентів на премію "Оскар" в номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

7 червня драма з'явилась на Netflix.

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