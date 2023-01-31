Українцям слід усвідомити, що ця війна надовго, - військовий психолог Козінчук
Військовий психолог Андрій Козінчук вважає, що українське суспільство має усвідомити, що війна з Росією буде тривати довго і готуватись до цього
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Я вважаю, що навіть якщо Путін помре, то війна буде далі тривати. Його смерть ніяк не гарантує кінець війни. Нам же слід готуватись до війни надовго. В наших людей дуже багато очікувань, що ми скоро переможемо. Це не так. Поки ми не вийдемо на рівень того, що перемогу не потрібно чекати, а потрібно її пришвидшувати, ця війна буде довготривалою. Хочу наголосити, що війна це комплексна структура, де кожен вносить свою частку в перемогу. Від журналіста до дітей, які збирають кошти на допомогу ЗСУ", - пояснив Козінчук.
Психолог наголосив, що українці повинні навчитись жити в умовах війни задля перемоги України.
"Аби для українців не було стресу, всім потрібно усвідомити, що війна зараз є нормою. Нам потрібно навчитись жити під час війни. Слід розуміти, що воєнний стан це не тоді, коли ЗСУ переходять із постійної до підвищеної бойової готовності, а тоді, коли всі громадяни України переходять на воєнний стан. Тобто, якщо ми тікаємо від війни, то вона нас наздожене в будь-якому випадку. З іншого боку, не потрібно акцентуватись на війні і страхах, повʼязаних з нею. Так ми також не виграємо цю війну", - додав він.
- 27 січня у виданні Вloomberg повідомили, що попри втрати російської армії у війні з Україною президент РФ Володимир Путін планує новий наступ, який може початися у лютому-березні.
- А секретар РНБО Олексій Данілов казав, що росіяни готуються до нової хвилі наступу в Україні до 24 лютого і розвідують оборонні можливості України. Згодом він наголосив, що влада розуміє загрозу повторного наступу російських військ на територію України й потужно готується.
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