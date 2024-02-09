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Ексклюзив

У кулуарах ЄС говорять про політичне підґрунтя відставки Залужного, - кореспондентка Еспресо Висоцька

9 лютого, 2024 п'ятниця
23:08
Україна Зеленський і Залужний

Кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька зі Страсбурга зазначила, що у кулуарах ЄС не відкидають версію про політичне підґрунтя відставки генерала Валерія Залужного

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні я розмовляла з деякими європейськими чиновниками у Страсбурзі, з брюссельським колегою. У кулуарах європейських інституцій звучать гіпотези, що президент України Володимир Зеленський розглядає Залужного, як свого можливого політичного конкурента або можливого політичного конкурента своєї партії", - повідомила Висоцька.

За її словами, європейці також не можуть зрозуміти причину відставки Залужного. 

"Якщо Валерій Федорович успішний Головнокомандувач ЗСУ і достойний звання Героя України, тоді чому його звільнили? Версію про політичне підґрунтя не можна відкидати. Адже у Залужного зростає позитивний імідж, і не лише серед особового складу ЗСУ, але й серед українських виборців. Він є кумиром для багатьох українців", - резюмувала вона.

  • 29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте речник президента України Сергій Никифоров заперечив це.

  • Водночас в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.

  • 1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що могло свідчити про його небажання залишати посаду.

  • 3 лютого у The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела писали, що уряд України проінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про ймовірне рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

  • 8 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив з посади головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. На його місце призначили генерал-полковника Олександра Сирського.

  • 9 лютого Міністр оборони Рустем Умєров провів першу робочу нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та обговорив із ним план дій війська на 2024 рік.
Теги:
Суспільство
ЄС
військові
Володимир Зеленський
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
Валерій Залужний
Світ про Україну
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