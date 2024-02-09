У кулуарах ЄС говорять про політичне підґрунтя відставки Залужного, - кореспондентка Еспресо Висоцька

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні я розмовляла з деякими європейськими чиновниками у Страсбурзі, з брюссельським колегою. У кулуарах європейських інституцій звучать гіпотези, що президент України Володимир Зеленський розглядає Залужного, як свого можливого політичного конкурента або можливого політичного конкурента своєї партії", - повідомила Висоцька.

За її словами, європейці також не можуть зрозуміти причину відставки Залужного.

"Якщо Валерій Федорович успішний Головнокомандувач ЗСУ і достойний звання Героя України, тоді чому його звільнили? Версію про політичне підґрунтя не можна відкидати. Адже у Залужного зростає позитивний імідж, і не лише серед особового складу ЗСУ, але й серед українських виборців. Він є кумиром для багатьох українців", - резюмувала вона.