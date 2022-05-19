Укрпошта з 23 травня введе в обіг нові поштові марки з "русскім воєнним кораблем"
Укрпошта вводить в обіг поштові марки "Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Смерть ворогам!" з купоном та "Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Слава нації!"
Про це повідомила Укрпошта.
Згідно з її повідомленням, державний поштовий оператор з 23 травня вводить в обіг дві нові поштові марки: "Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Смерть ворогам!" з купоном та "Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Слава нації!".
Марки випустять двома номіналами: для відправлень по Україні (номінал F) тп для міжнародних відправлень (W).
Вартість аркуша з трьома марками і трьома купонами складе 69 грн.
- Нагадаємо, 12 квітня Укрпошта презентувала марку "Русский военный корабль, иди на*уй!".
- 20 квітня Укрпошта припинила продаж марок "Русский военный корабль, иди нах*й!" у відділеннях, але 100 тис. марок можна буде придбати в інтернет-магазині.
- Укрпошта анонсувала випуск ще однієї воєнної марки.
- 22 квітня Укрпошта відкрила продаж в інтернеті марки "Русский военный корабль, иди нах*й!", однак через високий попит і хакерську атаку виникли проблеми з роботою сайту.
- Марку Укрпошти з російським кораблем продали на благодійному аукціоні за 5 млн грн, кошти спрямують на допомогу ЗСУ.
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