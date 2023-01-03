Укрзалізниця призначила додаткові рейси на Різдвяні свята
Від 6 до 8 січня в Україні йтимуть додаткові рейси з Києва до Дніпра, Львова, Харкова, Кривого Рогу та зі Львова до Одеси
Про це інформує Укрзалізниця.
Додаткові рейси на 6-8 січня:
№180/179 Київ — Дніпро
Відправлення 6 та 8 січня о 09:53 та прибуття у Дніпро о 18:25. Зворотно того ж дня о 08:51, у Києві о 17:05.
№191/192 Київ — Львів
8 січня потяг відправляється о 07:44 зі столиці та о 15:28 у Львові. 8 січня повертається о 08:06 та прибуває о 15:38.
№176/175 Київ — Кривий Ріг
Зі столиці 8 січня о 06:19 через Миронівку, ст. ім. Т. Шевченка та Олександрію із прибуттям о 15:07. Зворотно в той же день о 08:09 із прибуттям о 16:26.
№104/103 Київ — Харків
Відправлення 8 січня о 09:40 з Києва, прибуття о 17:15. Зворотно 8 січня з Харкова о 10:48, прибуття о 18:41.
№168 Львів — Одеса
8 січня о 08:50 зі Львова, прибуття о 19:49. Того ж дня з Одеси о 10:16 та прибуття о 21:38.
Також 8 січня курсуватиме прямий рейс Інтерсіті+ до Славська "Лижний експрес" №745.
Усі квитки ще є в застосунку Укрзалізниці.
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