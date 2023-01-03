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Укрзалізниця призначила додаткові рейси на Різдвяні свята

3 січня, 2023 вiвторок
14:19
Суспільство Потяг

Від 6 до 8 січня в Україні йтимуть додаткові рейси з Києва до Дніпра, Львова, Харкова, Кривого Рогу та зі Львова до Одеси

Про це інформує Укрзалізниця.

Додаткові рейси на 6-8 січня:

№180/179 Київ — Дніпро

Відправлення 6 та 8 січня о 09:53 та прибуття у Дніпро о 18:25. Зворотно того ж дня о 08:51, у Києві о 17:05.

№191/192 Київ — Львів

8 січня потяг відправляється о 07:44 зі столиці та о 15:28 у Львові. 8 січня повертається о 08:06 та прибуває о 15:38.

№176/175 Київ — Кривий Ріг

Зі столиці 8 січня о 06:19 через Миронівку, ст. ім. Т. Шевченка та Олександрію із прибуттям о 15:07. Зворотно в той же день о 08:09 із прибуттям о 16:26.

№104/103 Київ — Харків

Відправлення 8 січня о 09:40 з Києва, прибуття о 17:15. Зворотно 8 січня з Харкова о 10:48, прибуття о 18:41.

№168 Львів — Одеса

8 січня о 08:50 зі Львова, прибуття о 19:49. Того ж дня з Одеси о 10:16 та прибуття о 21:38.

Також 8 січня курсуватиме прямий рейс Інтерсіті+ до Славська "Лижний експрес" №745.

Усі квитки ще є в застосунку Укрзалізниці.

  • 9 грудня стало відомо, що на період зимових свят Укрзалізниця призначила "Лижний експрес" із Києва до Славського.
  • У понеділок, 19 грудня, у перший рейс вирушив Поїзд святого Миколая.
  • 20 грудня зі Слов'янська та Краматорська Донецької області вирушив потяг святого Миколая. За п'ять днів поїзд прибуде до дітей у чотирьох прифронтових областях. А 22 грудня чарівник відвідав Балаклію та станцію Занки Ізюмського напрямку.
  • В період святкових вихідних столицею курсуватиме ретро-поїзд на паровозній тязі. Рейси заплановані на 24, 25, 31 грудня, 1, 7 та 8 січня.  
  • 22 грудня стартував гірськолижний сезон у Карпатах, сім поїздів Укрзалізниці возитимуть любителів покататися на лижах.
  • 26 грудня Укрзалізниця оголосила про запуск додаткових рейсів у карпатському напрямку з низки українських міст. Також, через попит на квитки, був запущений бонусний рейс Київ - Кривий Ріг.  
  • 28 грудня в Укрзалізниці повідомили, що на найбільш популярні напрямки подорожей українців додали ще один Інтерсіті та нові вагони.

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