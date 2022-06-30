Уперше в історії: у червні 2022 року країни ЄС імпортували більше газу зі США, ніж з Росії

Про це свідчать дані Міжнародного енергетичного агентства, які опублікував у твіттері виконавчий директор МАЕ Фатіх Бірол.

"Нещодавнє різке скорочення Росією потоків природного газу до ЄС означає, що це перший місяць в історії, коли ЄС імпортував більше скрапленого газу з США, ніж через трубопровід із Росії", – зазначив Бірол.

Він також наголосив, що європейським країнам слід докласти чимало зусиль, щоб підготуватися до важкої зими без залежності від російського газу.