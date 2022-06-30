Уперше в історії: у червні 2022 року країни ЄС імпортували більше газу зі США, ніж з Росії
Європейський Союз продовжує злізати з газової голки Москви. Тепер країни ЄС більше імпортують блакитного палива зі Сполучених Штатів, аніж із РФ
Про це свідчать дані Міжнародного енергетичного агентства, які опублікував у твіттері виконавчий директор МАЕ Фатіх Бірол.
"Нещодавнє різке скорочення Росією потоків природного газу до ЄС означає, що це перший місяць в історії, коли ЄС імпортував більше скрапленого газу з США, ніж через трубопровід із Росії", – зазначив Бірол.
Він також наголосив, що європейським країнам слід докласти чимало зусиль, щоб підготуватися до важкої зими без залежності від російського газу.
- Нагадаємо, в червні Росія майже вдвічі скоротила постачання газу в Європу.
- 23 червня ЄС домовився з Норвегією про збільшення постачання газу.
- 22 червня Reuters повідомив, що ЄС тимчасово перейде на вугілля, щоб замістити дефіцит російського газу.
- 19 червня Болгарія почала отримувати газ із Азербайджану на заміну російському.
- 17 червня Франція припинила отримувати російський газ трубопроводом з Німеччини.
- 15 червня Євросоюз домовився про експорт ізраїльського газу замість російського.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.39
Купівля 34.39Продаж 35.15
-
EUR
Купівля 35.75Продаж 36.94
- Актуальне
- Важливе