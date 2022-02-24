УПЛ оголосила про зупинку чемпіонату України з футболу

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.



"У зв’язку із введення в Україні воєнного стану, чемпіонат Украини призупинено", - коротко заявили в УПЛ.





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