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УПЛ: результати матчів і розклад трансляцій 7-го туру чемпіонату України з футболу

11 вересня, 2021 субота
07:00
Спорт "Маріуполь" - "Зоря"

У 7-му турі УПЛ "Динамо" зіграє проти "Металіста 1925", а "Шахтар" зустрінеться з "Дніпром-1"

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

"Динамо" у 6-му турі розгромило "Колос" з рахунком 7:0. Кияни набрали 16 очок та зберегли лідерство. "Шахтар" через нічию з "Минаєм" 1:1 збільшив відставання від динамівців до 3 пунктів. Також 13 балів має "Дніпро-1", який здолав "Металіст 1925" - 2:1. 

Українська Прем'єр-ліга

7-й тур

10 вересня

"Олександрія" - "Інгулець" 1:0

Гол: Гринь, 53

11 вересня

14:00 "Рух" - "Зоря". Трансляція - "Футбол 2"

17:00 "Металіст 1925" - "Динамо". Трансляція - "Футбол 2"

19:30 "Шахтар" - "Дніпро-1". Трансляція - "Футбол 1"

12 вересня

14:00 "Минай" - "Чорноморець". Трансляція - "Футбол 1"

17:00 "Колос" - "Маріуполь". Трансляція - "Футбол 1"

19:30 "Ворскла" - "Десна". Трансляція - "Футбол 1"

13 вересня

19:30 "Верес" - "Львів". Трансляція - "Футбол 1"

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