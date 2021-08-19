УПЛ: результати всіх матчів 4-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Турнірну таблицю УПЛ після 4-го туру очолює "Десна". Чернігівська команда виграла всі матчі та має у своєму активі 12 очок.



Слідом йдуть "Динамо" та "Шахтар", які мають по 10 та 9 очок відповідно. На четвертій позиції розташувалась "Ворскла" за 8 балами. П'яте місце у "Дніпра-1" - 7 набраних пунктів.



Останні два місця ділять "Маріуполь" та "Інгулець", у команд лише 1 бал після 4-го туру.

Українська Прем'єр-ліга



4-й тур



13 серпня



"Шахтар" - "Металіст 1925" 2:0



Голи: Степаненко, 49, Траоре, 80

14 серпняСолдат, 54 - Тіль, 49 (пен.)Безбородько, 30, Завійський, 86 - Довбик, 78: Сайядманеш, 65 - Горін, 5315 серпня: Новак, 65 - Борячук, 24Реннан, 45+3 - Спінеллі, 5316 серпняКулаков, 13, Мішньов, 81 (пен.) - Михайленко, 17, Авагімян, 46, Путрія, 55 (пен.)18 серпняКоваленко, 76 - Шишка, 71 (авт.)

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