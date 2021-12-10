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УПЛ: розклад матчів і трансляцій 18-го туру чемпіонату України з футболу

10 грудня, 2021 п'ятниця
08:00
Спорт "Динамо" - "Зоря"

У 18-му турі чемпіонату України з футболу "Шахтар" зіграє проти "Олександрії", а на "Динамо" чекає зустріч із "Зорею"

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У 17-му турі "Шахтар" розгромив "Львів" 6:1, а "Динамо" перемогло "Верес" - 3:0. В обох команд по 44 очка, однак донеччани випереджають киян, завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів. 

"Дніпро-1" обійшов "Зорю" і піднявся на третю позицію у таблиці УПЛ. У дніпрян 37 очок, а в луганчан - 35. П'ята позиція і 32 бали у "Ворскли". 

Українська Прем'єр-ліга

18-й тур

10 грудня

17:00 "Маріуполь" - "Дніпро-1". Трансляція - "Футбол 1"

19:30 "Інгулець" - "Десна". Трансляція - "Футбол 1"

11 грудня

14:00 "Олександрія" - "Шахтар". Трансляція - "Футбол 1"

17:00 "Верес" - "Рух". Трансляція - "Футбол 2"

19:30 "Львів" - "Ворскла". Трансляція - "Футбол 2"

12 грудня

14:00 "Чорноморець" - "Металіст 1925". Трансляція - "Футбол 1"

17:00 "Динамо" - "Зоря". Трансляція - "2+2"

19:30 "Колос" - "Минай". Трансляція - "Футбол 1"

 

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