УПЛ: розклад матчів і трансляцій 5-го туру чемпіонату України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Турнірну таблицю УПЛ після 4-го туру очолює "Десна". Чернігівська команда виграла всі матчі та має у своєму активі 12 очок.



Слідом йдуть "Динамо" та "Шахтар", які мають по 10 та 9 очок відповідно. На четвертій позиції розташувалась "Ворскла" за 8 балами. П'яте місце у "Дніпра-1" - 7 набраних пунктів.



Останні два місця ділять "Маріуполь" та "Інгулець", у команд лише 1 бал після 4-го туру.

Українська Прем'єр-ліга



5-й тур



20 серпня



19:30 "Ворскла" - "Металіст 1925". Трансляція - "Футбол 1"

21 серпня17:00 "Верес" - "Минай". Трансляція - "Футбол 2"19:30 "Дніпро-1" - "Рух". Трансляція - УНІАН22 серпня17:00 "Маріуполь" - "Зоря". Трансляція - "Футбол 1"19:30 "Колос" - "Олександрія". Трансляція - "Футбол 1"23 серпня19:30 "Львів" - "Інгулець". Трансляція - "Футбол 1"

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