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Головна Спорт УПЛ: розклад матчів і трансляцій 5-го туру чемпіонату України з футболу

УПЛ: розклад матчів і трансляцій 5-го туру чемпіонату України з футболу

20 серпня, 2021 п'ятниця
08:00
Спорт "Маріуполь" - "Чорноморець"

У 5-му турі УПЛ "Динамо" зіграє проти "Десни", а "Шахтар" зустрінеться з "Чорноморцем"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Турнірну таблицю УПЛ після 4-го туру очолює "Десна". Чернігівська команда виграла всі матчі та має у своєму активі 12 очок. 

Слідом йдуть "Динамо" та "Шахтар", які мають по 10 та 9 очок відповідно. На четвертій позиції розташувалась "Ворскла" за 8 балами. П'яте місце у "Дніпра-1" - 7 набраних пунктів.

Останні два місця ділять "Маріуполь" та "Інгулець", у команд лише 1 бал після 4-го туру.

Українська Прем'єр-ліга

5-й тур

20 серпня

19:30 "Ворскла" - "Металіст 1925". Трансляція - "Футбол 1"

21 серпня

17:00 "Верес" - "Минай". Трансляція - "Футбол 2"

19:30 "Чорноморець" - "Шахтар". Трансляція - "Футбол 2"

19:30 "Дніпро-1" - "Рух". Трансляція - УНІАН
22 серпня

17:00 "Маріуполь" - "Зоря". Трансляція - "Футбол 1"

19:30 "Колос" - "Олександрія". Трансляція - "Футбол 1"

21:30 "Динамо" - "Десна". Трансляція - "2+2"
23 серпня

19:30 "Львів" - "Інгулець". Трансляція - "Футбол 1"

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