УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця чемпіонату України після всіх матчів 17-го туру
За підсумками 17-го туру чемпіонату України з футболу "Шахтар" та "Динамо" продовжують очолювати турнірну таблицю
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 17-му турі "Шахтар" розгромив "Львів" 6:1, а "Динамо" перемогло "Верес" - 3:0. В обох команд по 44 очка, однак донеччани випереджають киян, завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів.
"Дніпро-1" обійшов "Зорю" і піднявся на третю позицію у таблиці УПЛ. У дніпрян 37 очок, а в луганчан - 35. П'ята позиція і 32 бали у "Ворскли".
- Нагадаємо, 3 грудня у стартовому матчі 17-го туру чемпіонату України "Шахтар" розгромив "Львів" з рахунком 6:1.
- 4 грудня "Динамо" перемогло у Луцьку "Верес".
- Також у суботу "Ворскла" у меншості зіграла внічию з "Рухом" у Львові.
- 5 грудня "Зоря" здолала вдома "Інгулець" та вийшла на третє місце в турнірній таблиці.
- У заключному матчі 17-го туру УПЛ СК "Дніпро-1" переміг одеський "Чорноморець".
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