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УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця чемпіонату України після всіх матчів 17-го туру

6 грудня, 2021 понедiлок
21:48
Спорт "Минай" - "Динамо"

За підсумками 17-го туру чемпіонату України з футболу "Шахтар" та "Динамо" продовжують очолювати турнірну таблицю

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У 17-му турі "Шахтар" розгромив "Львів" 6:1, а "Динамо" перемогло "Верес" - 3:0. В обох команд по 44 очка, однак донеччани випереджають киян, завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів. 

"Дніпро-1" обійшов "Зорю" і піднявся на третю позицію у таблиці УПЛ. У дніпрян 37 очок, а в луганчан - 35. П'ята позиція і 32 бали у "Ворскли". 

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