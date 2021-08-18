УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця після 4-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Турнірну таблицю УПЛ після 4-го туру очолює "Десна". Чернігівська команда виграла всі матчі та має у своєму активі 12 очок.



Слідом йдуть "Динамо" та "Шахтар", які мають по 10 та 9 очок відповідно. На четвертій позиції розташувалась "Ворскла" за 8 балами. П'яте місце у "Дніпра-1" - 7 набраних пунктів.



Останні два місця ділять "Маріуполь" та "Інгулець", у команд лише 1 бал після 4-го туру.



