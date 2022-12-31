Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що на Харківщині найбільше від обстрілів потерпає місто Куп'янськ та його район.

Також окупанти гатять по прикордонних містах і селах Харківського й Чугуївського районів, росіяни атакують мирне населення з мінометів та артилерії.

"Минулої доби внаслідок ударів по Куп'янську були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Поранення отримав 76-річний чоловік. Допомогу медики надали на місці. В Куп'янському районі, на жаль, внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік 50 років", - повідомив голова ОВА.

Олег Синєгубов закликав бути максимально обережними: 30 грудня в Харківському районі на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний автомобіль, загинув 65-річний водій.

Нагадаємо, Генеральний штаб звітував, що упродовж 30 грудня окупанти завдали 5 ракетних та 29 авіаційних ударів, також здійснили 80 обстрілів з РСЗВ.

30 грудня окупанти 31 раз атакували Херсон, уражено будинки й газопровід.

Упродовж ночі й ранком 31 грудня тривали обстріли Донецької області, ворог ударив по Костянтинівці, у Лимані зруйновано відділ поліції.

У ніч на 31 грудня війська РФ обстрілювали Дніпропетровщину: окупанти гатили з артилерії по Мирівській та Марганецькій громадах Нікопольського району.

Росіяни у ніч проти 31 грудня завдали ракетного удару по військовому містечку в Чернігівській області.

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