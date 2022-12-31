Упродовж доби росіяни гатили по Куп'янську: пошкоджено інфраструктуру та будинки, є поранений
За даними голови ОВА Олега Синєгубова, найбільше від обстрілів потерпає Куп'янськ та його район, також окупанти гатять про прикордонню Харківщини
Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що на Харківщині найбільше від обстрілів потерпає місто Куп'янськ та його район.
Також окупанти гатять по прикордонних містах і селах Харківського й Чугуївського районів, росіяни атакують мирне населення з мінометів та артилерії.
"Минулої доби внаслідок ударів по Куп'янську були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Поранення отримав 76-річний чоловік. Допомогу медики надали на місці. В Куп'янському районі, на жаль, внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік 50 років", - повідомив голова ОВА.
Олег Синєгубов закликав бути максимально обережними: 30 грудня в Харківському районі на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний автомобіль, загинув 65-річний водій.
- Нагадаємо, Генеральний штаб звітував, що упродовж 30 грудня окупанти завдали 5 ракетних та 29 авіаційних ударів, також здійснили 80 обстрілів з РСЗВ.
- 30 грудня окупанти 31 раз атакували Херсон, уражено будинки й газопровід.
- Упродовж ночі й ранком 31 грудня тривали обстріли Донецької області, ворог ударив по Костянтинівці, у Лимані зруйновано відділ поліції.
- У ніч на 31 грудня війська РФ обстрілювали Дніпропетровщину: окупанти гатили з артилерії по Мирівській та Марганецькій громадах Нікопольського району.
- Росіяни у ніч проти 31 грудня завдали ракетного удару по військовому містечку в Чернігівській області.
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