Про це інформує Херсонська ОВА.

"Армія країни-агресора знову обстрілює медичні заклади на Херсонщині", - пише пресслужба.

Повідомляється, що сьогодні зранку рашисти гатили по лікарні у Суворовському районі Херсона.

Унаслідок вибухової хвилі пошкоджені вікна обласного кардіологічного центру.

"На щастя, серйозних руйнувань та постраждалих немає", - наголошують в ОВА.

Офіс генерального прокурора повідомив про досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Унаслідок ворожого обстрілу у Херсоні пошкоджено також пам’ятку архітектури - будівлю художнього музею, а також адмінбудівлю райради.