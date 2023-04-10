Уранці унаслідок обстрілів ворога постраждав кардіологічний центр в Херсоні
Уранці 10 квітня російські війська відкрили вогонь по місту Херсон. Постраждав медичний заклад, адмінбудівля райради
Про це інформує Херсонська ОВА.
"Армія країни-агресора знову обстрілює медичні заклади на Херсонщині", - пише пресслужба.
Повідомляється, що сьогодні зранку рашисти гатили по лікарні у Суворовському районі Херсона.
Унаслідок вибухової хвилі пошкоджені вікна обласного кардіологічного центру.
"На щастя, серйозних руйнувань та постраждалих немає", - наголошують в ОВА.
Офіс генерального прокурора повідомив про досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Унаслідок ворожого обстрілу у Херсоні пошкоджено також пам’ятку архітектури - будівлю художнього музею, а також адмінбудівлю райради.
- 3 квітня російська армія спрямувала чотири керовані авіабомби на територію промислового підприємства у місті Берислав Херсонської області.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що РФ запустила виробництво керованих авіабомб, які поки що нічим збивати.
- Упродовж доби 8 квітня Росія 71 раз обстрілювала Херсонщину, уражено житлові квартали Херсона, суднозавод та зерновий термінал Бериславського району.
- Увечері 8 квітня російська армія атакувала елеватор у Бериславі, що на Херсонщині. Ворог використав керовані авіабомби. Загалом упродовж доби Росія 71 раз обстрілювала Херсонщину, було уражено житлові квартали Херсона, суднозавод та зерновий термінал Бериславського району.
- Увечері 9 квітня ворог знову атакував авіацією Херсонську область.
- Протягом 9 квітня російські військові здійснили 78 обстрілів Херсонської області, поціливши у житлові квартали населених пунктів й споруди гаражного кооперативу.
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