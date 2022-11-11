Про це йдеться на порталі themayor.eu.

"Колишній аеропорт Берліна Тегель, ймовірно, стане притулком для 3600 біженців, хоча спочатку це не було планом. Досі історичний аеропорт слугував головним чином центром реєстрації та перенаправлення шукачів притулку, які прибули до Німеччини з України після початку російського вторгнення в їхню країну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз в аеропорту Тегель знайшли тимчасовий притулок близько 1500 українських біженців – більшість матерів з дітьми. Звичайне житло для біженців у німецькій столиці на 28 тисяч місць уже заповнене.

Німецькі чиновники вдалися до відповідних заходів через очікування зростання потоку біженців з України через постійні обстріли РФ інфраструктури нашої країни.

Тому уряд Берліна планує обладнати два великі намети з обігрівачами на льотному полі аеропорту Берліна Тегель. Там також відкрили третій термінал для реєстрації прибулих та встановили 900 нових ліжок. Намети в аеропорту планують обладнати до кінця місяця.

1 листопада міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив, що українські біженці, які повернулися з Євросоюзу додому, можуть знову поїхати в ЄС на зиму. Чеський міністр наголосив, що до Європейського Союзу з початком повномасштабної війни Росії в Україні прибуло близько 4,3 млн біженців з нашої країни. Пʼята частина - вже повернулася додому.

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