Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Зараз Харківська операція закінчилась. ЗСУ повністю звільнили територію Харківської області. Тепер наші війська рухаються в Луганську область. І тепер тільки уявити можна, яка зараз паніка в псевдореспубліках. Вони там собі понавигадували, що після того, як Путін оголосив про їх приєднання до РФ, їм нічого не загрожує. Проте українці продовжили й будуть продовжувати звільняти власні території від російських окупантів", - пояснив Ступак.

Експерт зауважив, що ядерний шантаж Росії не зупинить наступ української армії.

"Вони були впевнені, що українська армія зупиниться. Думали, що українців змусять зупинитись, бо інакше існує загроза ядерної війни. Ніхто не зупиняється. Наша армія продовжує рух", - додав він.

20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили провести "референдуми" про приєднання до РФ.

28 вересня росіяни оголосили "результати" псевдореферендуму на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

30 вересня Путін підписав "угоди" про "входження до складу РФ" терористичних "ДНР" і "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей.

В Україні ватажку "ЛНР" Леоніду Пасічнику та 8 "депутатам" "ДНР" оголосили підозри в колабораціонізмі за організацію псевдореферендумів на окупованих територіях.

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